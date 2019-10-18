【肝硬化】 初期肝硬化難察覺　留意5大肝功能已衰退病徵

慢性肝病和肝硬化是香港十四大頭號殺手之一，其中，男性登記死亡人數較女性為高，在2017年間，慢性肝病和肝硬化男女死亡比例為1.7:1。 由於肝臟在早期發生問題時，絕大部分情況都不會呈現任何臨床徵兆，因此大家好理留意身體日常的變化，以免得病後卻錯過及早發現和治療的時機。

當肝臟受到病毒、藥物、酒精、毒素等原因傷害時，一旦超過肝臟修復能力，就會逐漸纖維化，嚴重纖維化時就會變成肝硬化，使得代謝、解毒功能漸漸衰退。（資料圖片）

什麼是肝硬化？

肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬的狀況，它可引致食道及腸臟出血、吐血、大便有血或變成黑色，以及令人神志不清。

肝硬化的成因

根據香港壽肝基金資料指，導致港人肝硬化的最重要原因是乙型肝炎，因有約二成半乙型肝炎帶病毒者最終會因肝硬化併發症及肝癌而逝世，至於其他可導致肝硬化的病毒包括有丙型及丁型肝炎。

另外，長期飲用含酒精飲品的人士會，也有較高機會患上肝硬化。研究顯示，一成半至三成酗酒人士都會有肝硬化，而且每天飲用愈多的酒精，便愈容易在更短的時間造成肝硬化。此外，患有代謝性疾病如威爾遜病（過多銅質積聚）、血色素沉著病（過多鐵質積聚）、自體免疫系統肝病及大量服用某些藥物等都會造成肝硬化。

導致肝硬化的主要原因（按圖了解）：

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肝硬化的常見徵狀

肝硬化患者初期通常只有些許不明顯的徵狀，包括食慾不振、噁心、體重下降、感覺疲倦及虛弱，但當肝功能逐漸衰退時，病徵便會變得明顯，包括皮膚及眼睛泛黃、尿液呈深色、腿足及腹部腫脹、容易出血及出現瘀斑等。

由於肝臟在早期發生問題時，絕大部分都不會呈現任何臨床徵兆，因此及早發現和治療是很重要的。

肝硬化初期徵狀及肝功能退化徵狀（按圖了解）：

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肝硬化的預防方法：

得留意，肝硬化是無法根治的，而且患者會有較高機會患上肝癌，因此預防患上肝硬化是十分重要。一般而言，患者可以透過藥物治療及改變生活方式減低肝臟繼續受損的機會，例如減少飲酒、注射乙型肝炎疫苗等以保護肝臟免受乙型肝炎感染，亦可避免服用不必要的藥物及成藥、保持均衡的飲食習慣、避免進食高脂肪及高膽固醇食品等方法來減低患上肝病的機會，如膽石。

倘若病情嚴重，患者可能需要接受肝臟移植。至於哪種才是最適合的療法，則要視乎病情的嚴重性、肝硬化對患者生活的影響程度，和患者是否有其他病態出現而定。若有任何懷疑，你應徵詢醫生的專業意見。

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（資料來源：衛生署、香港肝壽基金）