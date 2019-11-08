【肝癌】初期病徵不明顯　病情嚴重出現右上腹痛、黃疸及小便淺色

肝癌為香港第三大致命癌症。在2017年，香港因肝癌而死亡的人數為1,552，佔所有因癌症而死亡的人數為10.8%，男性及女性的死亡率按每十萬個別性別人口計算分別為33.2及10.7。

患慢性乙型肝炎、慢性丙型肝炎或肝硬化的人士，患肝癌的風險較高。（資料圖片）

肝癌的成因：

肝臟位於腹腔的右上方，是體內最大的器官，肩負了非常重要的代謝功能，無間斷地分解人體內的有害物質，例如酒精與藥物等。

肝癌，即肝細胞異常生長所形成的癌病，根據香港肝壽基金資料指，肝硬化是導致肝癌的其中一個主因，而肝硬化則是可以由肝炎病毒引起。在中國及香港，乙型肝炎是導致肝硬化及肝癌的最重要成因（丙型肝炎亦可引起肝硬化，不過在香港則較為少見），其他引致肝硬化及肝癌的原因包括長期酗酒、進食含黃曲黴毒素的食物，例如發霉的花生及血色素沉著病（肝臟鐵質積聚）等。

肝癌主要成因（按圖了解）：

+ 2

肝癌的常見徵狀：

早期的肝癌可能是沒有症狀的，相關病徵通常在末期肝癌或當肝腫瘤已很大的情況下才能察覺，病徵包括：身體疲倦、右上腹脹痛及體重下降等。另外，其他的病徵包括肝硬化引致的併發症，如腹腔積水、黃疸、食道及胃出血、肝昏迷、腎衰竭及腫瘤破裂導致內出血等。

+ 9 + 8 + 7

肝癌的預防方法：

除了注射乙型肝炎疫苗，你亦應進行安全性行為和避免共用針筒，以免感染乙型肝炎。此外，預防肝癌的有效方法還包括減少飲酒和戒煙。

+ 2

（資料來源：衛生署、香港肝壽基金）

相關文章：

【肝硬化】 初期肝硬化難察覺 留意5大肝功能已衰退病徵