【朱古力瘤】多吃雞翼、豆漿增風險？　中醫角度解說朱古力瘤成因

子宮內膜異位（俗稱朱古力瘤）是一種常見的女性疾病，中醫張婉蘭指出，「朱古力瘤」屬於中醫「癥瘕」範疇，因瘀血留結於下腹，久之則瘀阻沖任、胞宮，瘀積日久可形成「癥瘕」，而腎虛、血瘀或肝鬱體質者較易患「朱古力瘤」。 在中醫角度，日常調理是有機會減低患朱古力瘤的風險，張醫師亦就多吃含雌激素食品會否增患病機會作出解答，大家不妨參考。

俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位，是指隨著每月的月經來潮，異位內膜組織產生經血並堆積於卵巢內，形成的卵巢腫瘤。（資料圖片）

子宮內膜異位症是指子宮內膜細胞意外長在子宮內膜以外的其他地方，例如卵巢、腸胃道或泌尿道等地方而引發病變，進而產生各種不適症狀，而「朱古力瘤」就是子宮內膜組織累積生長在卵巢裏，最後形成一整顆的子宮內膜異位瘤。

張婉蘭醫師表示，中醫認為「朱古力瘤」的發生，主要是臟腑失調，氣血不和，因新產、經行不慎、傷於風寒，或情志內傷所致。臨床常見的有氣滯、血瘀、痰濕三種証型。當瘀血留在體內，促使身體產生自身免疫反應，抑制排卵，並幹擾受精卵著床，最後導致不孕，中醫稱之為「濕熱瘀結」。

中醫認為過多進食寒性或生冷食物有可能為造成子宮內膜異位瘤的原因之一。（GettyImages/VCG）

「朱古力瘤」常見徵狀包括經痛、經期不規則、帶下異常、性交疼痛等，有些人可撫及下腹部有包塊，或脹或痛。張醫師建議，如有以上症狀就要作婦科及超聲波檢查作進一步確診。

患朱古力瘤高危人士（按圖了解）：

+ 3 + 2

中醫認為過多進食寒性或生冷食物有可能為造成子宮內膜異位瘤的原因之一。中醫理論講明，血液遇寒則凝滯，血液凝滯將使經血排出不順暢，淤血長期累積下來，進而生成子宮內膜異位瘤。另外，女性要多做運動，如婦女長期坐會令下肢及盆腔的血液循環減慢，導致瘀血較易於積聚於子宮。

預防「朱古力瘤」的方法（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

多吃雌激素食品易致病？

坊間有指飲用豆漿及吃雞翼會令「朱古力瘤」惡化，張醫師表示，現代較多研究指雌激素會導致「朱古力瘤」增大，雖然黃豆中含有被稱為植物性雌激素的大豆異黃酮，但其總異黃酮含量大約只有0.2~0.4 %，如此微量的異黃酮不足以影響體內的荷爾蒙狀態，是不會造成「朱古力瘤」變大，除非每天吃超過一公斤黃豆或喝十公升豆漿。此外，除非長期每天二十至三十隻雞翼，否則亦不會令「朱古力瘤」增大。

張婉蘭醫師指，中醫主要透過觀察患者體質、症狀去辨証論治「朱古力瘤」，透過內服中藥、針灸進行調理患病體質，治療以行氣化瘀消癥為主。（受訪者授權提供）

需持續觀察病情

張醫師指，一旦有「朱古力瘤」，醫生會依照病人年紀、疾病嚴重度或有沒有生育計畫的情況來選擇適當的治療方式。基本上可以分為藥物治療以及手術治療兩大方向。治療朱古力瘤的主要目的在於改善疼痛症狀及不孕的問題。一般如朱古力瘤直徑小於三厘米，可透過中藥調理或服用西醫荷爾蒙藥改善症狀。如朱古力瘤直徑超過五厘米，通常都會建議手術切除。

不過，婦女透過手術切除「朱古力瘤」後，都有機會再復發，比較難徹底根治。張醫師表示，一般停經或更年期婦女，因荷爾蒙減少，「朱古力瘤」通常會縮小，但亦需每半年至一年進行超聲波檢查，如「朱古力瘤」變大，需要再檢查以排除惡變。

張醫師續指，中醫主要透過觀察患者體質、症狀去辨証論治「朱古力瘤」，透過內服中藥、針灸進行調理患病體質，治療以行氣化瘀消癥為主。她稱，如想加強治療效果，患者平時要加強體質鍛鍊，少吃生冷，同時亦不能胡亂進補，使用中藥進補前，要先詢問中醫師的建議。