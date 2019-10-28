頭暈似是很常見的不適，簡單用「暈」一詞形容身體狀況有時頗含糊，因為有人的頭暈是滿天星斗在頭上盤旋，有人的頭暈則是身體似在搖晃傾斜、頭重腳輕，甚至有人會暈至休克狀態。 其實頭暈究竟有多少種類？出現頭暈時該如何處理？頭暈是很「簡單」的不適嗎？據神經外科專科醫生黃秉康指，普遍人認為頭暈只是細微末節，但它可能是身體給你的警號，切勿掉以輕心！

有人指有頭暈的人會看到雙重影像，但黃醫生表示，無論是哪一種頭暈，症狀都得視乎患者不適情況而定。（andreilazarev/unsplash）

有人視頭暈為一種疾病而去求診，其實，大家必先明白頭暈並非一種病，但它卻可以為芸芸疾病的病徵之一，所以絕不能輕視。黃醫生指，在醫學角度上，頭暈主要分為兩個主要種類，包括「眩暈（Vertigo）」和「頭暈（Lightheadedness）」。

種類一：頭暈（Lightheadedness） — 感頭重腳輕

一般情況下，人在頭暈時會感到頭重腳輕、腳步浮浮、「輕飄飄」、手腳難以協調、平衡困難。黃醫生指造成「頭暈」有眾多成因：

部分常見頭暈成因（按圖了解）：

+ 3 + 2

1. 血壓低：人需維持正常的血壓，推動血液在體內運行，將氧氣及營養輸送到身體各部位。當低血壓時，血液供應不足使大腦的氧分及營養不足，可造成頭暈。（本港衛生署正常血壓指標：上壓低於120mmHg/ 下壓低於80mmHg；而美國心臟協會於2017年已發表最新血壓指標，更改為上壓低於130 / 下壓低於80 mmHg）

2. 血糖低：血液中的葡萄糖濃度（血糖）低於水平，可使人感疲乏和眼睏，甚至頭暈。（本港衛生署資料顯示，一般情況，空肚時的正常血糖值是 4-7mmoI/L ，餐後二小時的血糖值則為 8-10mmoI/L 。不過，每人的血糖指標不同，需由醫生根據個別病情而作出決定。）

3. 其他心臟問題：心臟通過有規律的收縮與舒張活動，泵出血液輸送予全身，以提供身體所需的營養與氧分。當心臟出現狀況時，損秏心臟泵血機能到全身，導致腦部血液不足，亦會造成頭暈，如心臟梗塞、心律不正等，血管收窄則較為罕見。

種類二：眩暈（Vertigo） — 感天旋地轉

一般「眩暈」時，人會感到天旋地轉，周遭事物在晃動，彷如「圍著自己轉」。造成「眩暈」的成因實在不可枚舉，較常見的原因是內耳系統受影響，坊間稱之為耳水不平衡。耳朵由三部分組成，分別是外耳、中耳及內耳。當中，內耳負責身體平衡和聽覺的功能，內有的三條半規管擺放於不同位置，會跟著身體轉動或停止，偵察頭部運作，將訊息傳入腦幹和小腦分析。若內耳系統受影響，身體便可能出眩暈感覺。

另外，部分疾病也會引致負責平衡的小腦或腦幹地方受損，引致頭暈，不容忽視！

部份引致眩暈成因（按圖了解）：

+ 2

1. 中風：腦幹、小腦、神經細胞或受影響而導致頭暈 2. 腦瘤：腫瘤壓迫到腦神經以致頭暈 3. 免疫系統疾病：如紅斑狼瘡與類風濕關節 4. 過濾性病毒感染：過濾性病毒會入侵內耳神經，或會造成頭暈，如流行性感冒 5. 長者機能退化：隨年紀增長，身體機能開始退化，內耳的感應每況愈下，故不能迅速偵察頭部活動作出平衡

短暫失去知覺 多補水份和休息​

都市人疲於工作，睡眠和休息不足，感到頭暈乃屢見不鮮！很多人偶爾會頭暈得短暫性失去意識，這往往在補充足夠休息後，便消失得來去無蹤。此短暫性失去意識稱為——「暈厥」（Syncope），即能夠快速可自發性回復的舒長狀態。暈厥一般會因睡眠和休息不足、缺乏運動、缺水等，血壓於短時間內驟然下降，黃醫生列舉，跑步後感頭暈因劇烈運動後，週邊血管舒張使血壓降低，便會出現頭暈狀態。針對短暫性頭暈，只要補足水份和休息後，待血壓上升至正常水平時便會復原。

頭暈時胸口痛、嘔吐等 儘快求診

黃醫生指不同引致頭暈的病因，配合的檢驗和處理方法各異，「首先，會先做臨床檢查，以區辨頭暈的種類、有否伴隨的病徵、服用的藥物等。其次，如需要會進行全面身體檢查（或會抽取血液化驗，量度血糖和血壓）。」

不過，假若頭暈伴隨以下徵狀，便可能已患其他隱性疾病，應儘快求醫：

1. 嘔吐、頭痛：有中風風險 2. 冒冷汗：血糖過低、有心臟病風險 3. 心口痛：有心臟病發風險

不過，黃醫生提醒，縱然沒有伴隨上述以上病徵，亦不能排除有中風或心臟疾病等機會。

頭暈時不應做...

「洗熱水澡，熱毛巾額頭便紓緩頭暈！」這方法只會適得其反。（iStock）

黃醫生籲頭暈時，應待在安全的地方，盡量坐下或躺臥休息，避免行樓梯及站立。他解釋：「由於地心吸力影響，血液會於站立時積聚在腳部，無法輸送到大腦，造成血壓降低，加劇頭暈情況。」此外，頭暈時應安坐於空氣流通及乾爽的空間，以紓緩頭暈狀況。

坊間流傳芸芸處理頭暈的方法，有指把熱毛巾敷在額頭能紓緩頭暈情況，這可行嗎？黃醫生笑言：「千萬不要以『熱』制頭暈！」他解釋，身體遇熱會令周遭的血管再度舒張，使血壓降低，屆時只會適得其反，加劇頭暈情況，更指頭暈時「浸溫泉」乃自殺的行為。

最後，與其不安地猜度有否患上別的隱性疾病，有頭暈不適時應儘快諮詢醫生！

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