【游泳】冬天游泳消耗更多卡路里？ 　下水前留意三件事

近日天氣開始轉涼，慢慢踏入秋冬季節。不少游泳愛好者無懼氣溫下降，即使在冬天依舊恆常游泳。現職台灣聯新醫院及桃新醫院運動醫學科及復健科主治醫師的吳易澄指，在冬天游泳需要特別注意三件事，以免因身體不適應低溫而出現健康問題。 撰文：吳易澄

許多游泳愛好者在寒冷的冬天一樣照常下水，不管是維持一定水溫的室內池，甚至是室外氣溫十度以下的戶外池，那種游完通體舒暢的感覺是一種享受。（資料圖片/潘思穎攝）

許多游泳愛好者在寒冷的冬天一樣照常下水，不管是維持一定水溫的室內池，甚至是室外氣溫十度以下的戶外池，那種游完通體舒暢的感覺是一種享受。

冬泳在這幾年逐漸盛行，緯度較高的國家盛行的冰泳，甚至會鑿冰跳下去游，但目前研究對於冬泳的好壞處仍待時間考驗。

俄羅斯西伯利亞一個冬泳俱樂部在聖誕前舉辦冬泳活動，掘開結冰湖面，跳進冰水裏。（VCG）

冬天游泳有好處也有壞處

冬天游泳可以消耗更多的卡路里，激活交感神經系統與增加腎上腺素，也有研究指出冬泳有益健康、可以增加免疫跟抗氧化能力，具有短期的好處，而這類型研究大多收錄的時間都不長（記錄時間以幾天到三個月為主）是比較可惜的地方，冬泳的特別益處是否具有長期效應仍需要更多的研究來佐證。

有調查研究發現，回顧過去20年在894名的冬季游泳者的身上，發現心血管疾病的發生率較對照組高，代表在寒冷的水中游泳可能仍有部分心血管風險。（潘思穎攝）

有研究發現在溫度小於五度的冷水中游泳，游完一定距離之後，觀察到選手的核心溫度逐漸下降的同時，開始出現代謝性酸血症的狀況，選手會試著透過加快呼吸速度來進行代償酸血症的狀況，另外肌酸酵素上升，與肌肉顫抖的骨骼肌損傷有關。

而另一項調查研究發現，回顧過去20年在894名的冬季游泳者的身上，發現心血管疾病的發生率較對照組高，代表在寒冷的水中游泳可能仍有部分心血管風險。

冬天游泳要注意的三件事（按圖了解）

1. 【小心剛下水時出現突發狀況】（ Jonathan Chng/Unsplash）

冬天游泳要注意的三件事

1. 【小心剛下水時出現突發狀況】

剛下水時，在溫度小於核心體溫的泳池，可能會有瞬間的心跳加速、周邊血管收縮、血液循環壓力增加，這時候可能需要幾次大口的呼吸以應付突發狀況，會有意外地嗆到、休克暈倒、甚至心臟驟停的風險。

2. 【注意身體狀況與極限】

游泳過程當中，要注意自己的身體狀況與極限。一但發覺身體移動變慢、手腳僵硬時，就要嘗試先離開水中，或者將頭先露出水面，平靜地呼吸觀察自己的狀況。

3. 【上岸時注意保暖】

結束要上岸時，因為長時間在低於體溫的水中，核心體溫會略為下降，在回溫的過程中，可能會略為增加心室顫動的風險，上岸後迅速擦乾身體，穿上保暖衣物，可以的話沖個熱水澡吃點東西比較好。

不論是冬天或夏天，游泳時都要注意個人身體狀況，量力而為。（資料圖片）

還好，我們是在台灣（編按：香港情況亦適用），冬天大多有室內游泳池可以游泳訓練，就算是室外池，也幾乎無法達到水溫小於4至5度的嚴酷環境，但是多注意、多小心仍是保持健康的長久之道。

註：冬泳與運動員接受的冷水治療不太一樣，冷水治療是在激烈運動後，接受幾分鐘的冰冷水療，具有減少發炎、促進血液循環的效果。

（本文授權轉載自吳易澄醫師的游泳復健筆記，原文標題為【[游泳] 冬天游泳該注意的三件事】）