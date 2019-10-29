【流感疫苗】幾時打流感針最好？　流感疫苗有副作用、併發症？　

流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，冬季流感一般在一至三、四月較流行。接種流感疫苗是目前最安全、有效預防感染流感的方法之一，政府的疫苗接種計劃亦已於十月開始，資助為合資格人士接種疫苗。 不過，不少人對於接種流感疫苗仍感陌生，不知道自己是否有需要接種，外界對流感疫苗的效用、安全性及副作用亦存有疑慮。呼吸系統科專科醫生吳健聰就撰文為大家解答五大關於流感疫苗的常見疑問，助市民判斷應否接種。 撰文：呼吸系統科專科醫生吳健聰

根據香港醫學會在10月公布醫療界對接種季節性流感疫苗的意見調查，發現本港流感疫苗整體接種率僅約15%。（資料圖片／盧翊銘攝）

踏入十一月，即將迎來流感高峰期，不少市民為防患於未然，會預先接種流感疫苗以免「中招」。不過，坊間對於接種流感疫苗，一直有不同方面的「傳說」，如有說法認為接種一次便可終身免疫；又有指接種後反而會引發病毒感染和有副作用。其實，在決定接種流感疫苗，市民不妨先了解更多，釋除疑慮。

疑問1：流感疫苗是否人人都要接種？何時接種才最好？

一般來說，流感併發症的高危一族，包括幼童、長者、孕婦、心肺病患、醫護人員等，都應該每年接種疫苗，而其他市民亦可因應需要考慮每年接種。

至於接種時間，由於流感疫苗需要約兩星期才能發揮效果，完全保護接種者，如果在流感爆發時才接種，中間這兩星期就成為高危空窗期，所以建議愈早接種愈好。

疑問2：流感疫苗只有注射式？

現時流感疫苗可有注射式和吸入式（即噴鼻式）兩類，兩者分別如下：

1. 注射式疫苗

．適用於六個月以上的人士

．接種後六至十二小時內有機會產生頭痛、肌肉痛、疲倦、短暫發燒等副作用

．對雞蛋和抗生素新黴素（Neomycin）有嚴重過敏反應不適宜接種

本港近年引入新型噴鼻式流感疫苗，由鼻腔進入，有助突破兒童打針時哭鬧的難關，但就不是人人都適合。（資料圖片／洪業銘攝）

2. 吸入式疫苗

．適用於2至49歲人士

．接種後有機會出現流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等副作用

．正服用含阿士匹靈成份藥物的人士以及有哮喘的小童均不適宜接種

疑問3：接種流感疫苗後是否較易引發流感病毒感染？

流行性感冒預防疫苗是一種非活性疫苗，不會傳染人類，而且只是部份接種者有機會出現上述的副作用，出現以上副作用亦不一定受流感病毒感染。

疑問4：流感疫苗接種一次便終身免疫？

香港的流感疫苗是每一年按世界衛生組織推算北半球流感大流行的流感病毒銖所組成，所以每一年的病毒組合都不同，需要每年接種，才有效預防流感。

由於每年的流感病菌不同，每年的流感疫苗成分都會改變，因此須每年重新接種。（資料圖片）

疑問5：接種流感疫苗後會出現併發症？

坊間流傳，接種流感疫苗有機會導致嚴重神經併發症，如格林．巴利綜合症（Guillain-Barré syndrome），但事實上很多原因也會誘發此綜合症的神經癱瘓症狀，並非只有流感疫苗，而因流感疫苗引起的個案更只是一百萬人內有僅一至兩個，情況非常罕見，而且及早發現的話，治癒率亦很高。

總括來說，接種流感疫苗雖有機會出現短暫性的副作用，但對預防流感有一定的作用，市民尤其是高危人士，應考慮每年接種流感疫苗。

呼吸系統科專科醫生吳健聰（撰稿人授權提供）

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