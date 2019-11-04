【嘴唇護理】潤唇膏要有防曬？脫皮應否撕？　即睇8大護唇須知！

潤唇膏是很多人的秋冬必備法寶（有些人甚至在春夏時都需要它）。其實，滋潤嘴唇的產品種類繁多，有唇膜、睡眠唇膜、潤唇油等，但是否每一種產品都達滋潤功效？嘴唇又應如何護理？以下由皮膚及性病專科林旭強醫生為大家解答有關護理唇部的八大疑問。

嘴為臉的一部分，乾裂脫皮時十分影響外觀。（dfemale.com）

唇部健康相對其他疾病，可能較易被人忽視，但林醫生指嘴唇皮膚接觸過量的紫外光或會增加患皮膚癌風險，可見，平日也得須留意唇部護理！

唇部護理八大疑問（按圖了解）：

+ 18 + 17 + 16

Ｑ：唇上的皮屑十分影響外觀，可以撕走嘴唇皮屑嗎？

縱然皮屑礙眼，但都不建議撕掉唇上的皮屑。由於撕的過程或使嘴唇破損，容易造成感染及發炎。只要塗潤唇膏多加保濕，脫皮情況可漸漸改善。

Ｑ：那麼可以使用唇部磨砂去皮屑嗎？

由於嘴唇的角質層十分薄，而磨砂用品對皮膚較為剌激。當皮膚過度被磨走角質層時，可能會形成損傷，從而增加發炎機會，故不建議用唇部磨砂。

Ｑ：如果沒有攜帶潤唇膏，舔唇可否保濕嘴唇？

千萬不能舔唇，只會愈舔愈乾燥。由於口水會揮發，帶走唇上皮膚的水份，令嘴唇愈益乾燥。再者，口水含酶，它會溶解嘴唇的角質層，使皮膚易於破損，增加皮膚發炎的機率。

Ｑ：自製唇膜（凡士林+保鮮紙）可加強保濕效用嗎？ 坊間一直流傳塗抹厚厚的一層凡士林於唇上，外加一片保鮮紙可加強潤唇功效。

塗抹凡士林後外加保鮮紙會形成一道屏障，能夠鎖住唇部水份。可是，若唇部極乾燥，沒有水份存於唇部皮膚內時，屏障反而成為封閉的牆，無法將水份鎖住，未必達到潤唇功效。

Ｑ：該如何挑選潤唇產品？

在種類方面，市面有林林總總的潤唇產品，譬如潤唇油和潤唇膏。每人對潤唇產品的接受程度、感覺各異，並沒有分辨那一種類較好的準則，視乎個人喜好，惟使用後沒有「掹緊」、剌痛或痕癢感便可稱為適合的產品。

在成份方面，普遍的潤唇膏成份含甘油、乳木果油，椰子油、橄欖油，可滋潤及保濕唇部；反之，應避免選擇含香料的產品。香料可成為人體的致敏原，當出現敏感反應時，可致接觸性皮炎（唇炎）。

Ｑ：選購唇膏時，應否選具防曬功能的唇膏？

一般情況，嘴唇只會於暴曬下才會變得乾燥。不過，若嘴唇接觸過量的紫外光後，或會形成色斑，甚至增加患皮膚癌的風險，故林醫生建議進行日常戶外活動時，大家應使用具防曬功能的潤唇膏。當中防曬指數應選用SPF 30或以上及PA++或以上的唇膏，以阻擋UVA和UVB入侵肌膚，而一般防曬成份為「二氧化鈦」（Titanium Dioxide）及「氧化鋅」（Zinc Oxide）。

Ｑ：使用具防曬功能的潤唇膏需要卸妝嗎？

除了有色的唇膏外，一般潤唇膏則毋須卸妝。理論上，一般無色潤唇膏會被嘴唇皮膚吸收，毋須特意清洗，如需清洗，使用普通清水便足夠。

Ｑ：每天使用潤唇膏的次數不能過多？

沒有硬性的次數規定，一般每日使用兩至三次，但十分乾燥時可按情況而增加。

當然，除上述八項須知外，林醫生提醒大家平日亦要做足護唇步驟及多飲水，這才能令嘴唇護理過程事半功倍！

皮膚及性病專科林旭強醫生（受訪者授權提供）

相關文章：【潤膚膏】皮膚乾燥該用哪種潤膚產品？ 了解3大常見成份及功效

（01製圖）