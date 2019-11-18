【糖尿眼】初期無病徵、後期可致盲！　患糖尿病越久越易患上

剛過去的11月14日是「世界糖尿病日」，不少人都知道糖尿病是一種與內分泌有關的慢性疾病，但又知不知道糖尿可以上眼？所謂「糖尿眼」，是由於血糖過高，破壞視網膜血管，導致各種病變，情況嚴重更可導致失明。 那到底糖尿病人有多大機會出現糖尿眼？不同類型的糖尿病人患糖尿眼的機率又有沒有分別？患糖尿眼會出現什麼徵狀和病變？眼科專科醫生李嘉祐撰文為大家詳解糖尿眼，並向高危人士提供預防措施！ 撰文：眼科專科醫生李嘉祐

糖尿病會導致各種併發症，可影響身體多種器官，其中糖尿上眼就是其中一種常見併發症。（v2osk/unsplash）

糖尿病是一種常見的全身性疾病，患者有機會在身體不同器官出現併發症，而眼睛是其中最常見受影響的器官。由於長期血糖偏高會損害血管內皮細胞，視網膜血管亦機會受損及出現病變，這稱之為視網膜微細血管病變，俗稱「糖尿眼」。

據香港糖尿聯會資料顯示，現時全港約有七十多萬人患有糖尿病，而長期糖尿病人正是糖尿眼的高危一族。（資料圖片）

20年糖尿病患者三分二「中招」

很多糖尿眼個案都來自於嚴重糖尿病，和患病年期有關，一般患病時間愈久，患病機會就愈高。據估計，患糖尿病達十年或以上的人士中，約有三分一都有糖尿眼；而患糖尿病達二十年或以上的，患糖尿眼的機率更超過三分二。另外，同時患有高血壓的糖尿病患者，糖尿上眼的風險亦會增加約一成。

兩型主要糖尿病患者的糖尿眼病發情況亦有所不同（按圖）：

+ 3 + 2

糖尿眼初期無明顯徵狀

糖尿眼初期並無特別病徵，患者眼睛不會紅、不會痛，視力亦可能正常，但到後期可能會出現眼矇、飛蚊、眼痛、中央視力模糊等情況，而且往往不易受控，並有機會引起其他眼睛問題，嚴重可導致失明。

因應糖尿上眼的嚴重程度，治療方法亦不同。輕微患者可先控制血壓及血糖情況，吸煙者需立即戒煙；至於嚴重患者，則需要針對出現的問題，接受眼内注射、激光治療或其他手術治療。

常見因糖尿眼引起的眼科疾病及其治療方法（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

預防方法：定期驗眼、控制血糖

由於糖尿眼初期病徵不明顯，患者一般較難自行發現，而等到症狀出現時，視力或已被破壞到不可復原。因此，建議高危人士可定期接受眼科檢查，包括放大瞳孔觀察病視網膜，在需要的情况下更可安排眼底光學掃描及血管造影以確定病情。

此外，降低1%糖化血紅素指數，就可減低糖尿上眼風險約30%！因此，預防糖尿上眼的最佳方法就是控制血糖，最好嘗試把糖化血紅素（HbA1c）的指數穩定在6%至7%的水平。

眼科專科醫生李嘉祐（撰稿人授權提供）

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