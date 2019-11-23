【減肥】不運動沒減肥也變瘦？　 突然體重下降4個常見病因

許多人都喜歡偏瘦的身材，但若是在沒有刻意減重的情況下持續變瘦，就要當心恐為健康警訊！台灣新光醫院家醫科柳朋馳醫生表示，莫名爆瘦在醫學上稱為「非自願性體重下降」，若半年內體重下降逾5%，建議應積極就診檢查為佳。

體重是判斷健康狀況的指標之一，體重過重會增加慢性病、心血管疾病的發生率，因此不少衛教宣導都一再呼籲民眾應維持適當的體重。然而，若是在沒有刻意節食、增加運動量的情況下，體重卻在短時間內明顯下降時，就應該要提高警覺是否健康出了問題！

柳朋馳醫生表示，體重會隨著個人的飲食習慣與健康狀態而出現小幅波動，這屬於正常的現象，但若莫名的體重下降值得注意了！柳醫生進一步說明，若半年內莫名變瘦幅度超過5%，在臨床上就算是有意義的體重減輕，稱為「非自願性體重下降」，可能是生理疾病或情緒障礙所引起，建議應該積極就診檢查。

按圖看清非自願性體重下降常見的病因 :

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1. 生理疾病：例如像是糖尿病、甲狀腺機能亢進、心臟疾病、癌症等都可能會造成體重下降的狀況，提醒民眾可藉由健康檢查或積極就診以找出潛在可能的病因。

2. 心理疾病：例如像是失智、憂鬱症、焦慮症、睡眠障礙等都可能造成體重下降。

3. 藥物影響：藥物濫用、酒精成癮也可能是造成體重直落的原因，另外，部分癲癇用藥、含有毛地黃或利尿劑的藥物，或是長期使用瀉劑等藥物時，都可能因藥物副作用造成食慾不振、吸收不良而導致體重減輕。

4. 自然老化：年長者身體機能退化也可能是體重變輕的原因，像是因味覺、嗅覺退化而導致食慾不振、減少進食；或是因為腸胃功能退化，導致消化、吸收能力大不如前，也會導致營養攝取不足而出現體重減輕的現象。

然而，柳朋馳醫生也表示，除了上述原因外，也有部分民眾體重大幅減輕卻找不到明確的原因，建議此類狀況者仍宜隨時留心、提高警覺，並持續每3至6個月回診追蹤，以免錯失治療良機。非自願性體重下降問題，建議諮詢「家醫科、精神科、新陳代謝科」。

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【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網】