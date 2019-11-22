【憤怒情緒】長期憤怒可致焦慮、抑鬱　控制憤怒靠「情緒紅綠燈」

近月社會衝突頻生，相信香港人的心情一定非常低落。每天看著令人心酸的新聞畫面，除了傷心，亦難免產生憤怒的情緒。正如悲傷一樣，憤怒的情緒也需要出口，否則長期抑壓或胡亂發洩有機會傷害自己及他人。社會愈是混亂，情緒控制（EQ）愈顯得重要，如果你發現自己不懂得處理憤怒，不妨參考「情緒紅綠燈」的三個步驟，學習調整情緒。

把怒氣發洩在他人或東西上，如破壞東西、打人、傷自己、酗酒等，不但不能有效舒緩情緒，還可能增加憤怒和使用暴力／高危動作的機會。（GettyyImages/VCG）

不要令憤怒情緒失控

在日常生活中有不少情況都有機會令人感到憤怒，例如工作時被上司責備、與同事意見不合；人際關係出現問題，例如與家人爭執、被朋友出賣、與另一半分手；遇上沒有禮貌的人、看見不公義的事發生等等。

人人都試過「嬲」，憤怒的時候會出現心跳加速、面紅、呼吸急促、頭痛等生理現象，你可能會大叫、踢牆、大哭、說髒話，甚至打人來宣洩情緒。究竟在哪些情況下需要留意自己是否失控？醫管局憤怒管理工作小組有一個憤怒情緒小測試，若你在任何一項問題給予「是」的答案，便代表你要開始留意自己的憤怒情緒及處理憤怒的方法。

試做以下的憤怒情緒小測試，看看你是否為一個常被憤怒主導情緒的人：

憤怒情緒小測試（按圖了解） ：

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如果你發現自己的憤怒已到達一個難以控制的地步，如長時間持續憤怒，即事件過了但情緒依然無法平伏，甚至影響睡眠和食慾，或是憤怒的情緒太強烈，令身體感不適，如心跳加快、呼吸急速、肌肉收緊、面紅耳熱，思緒不能集中、不能有效地思考問題，做出衝動的行為及不當處理憤怒的方法等，那便應學習處理憤怒的正確方法，或找專業人士提供協助。

小心情緒帶來的負面影響

憤怒不是壞事，但不當地處理憤怒的，卻可能會對身心及生活帶來負面影響，包括情緒問題、 言語和行為暴力、健康問題、破壞關係、法律／財政問題等。

憤怒或帶來的負面影響（按圖了解）：

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另外，憤怒並不等於暴力，就算大家的憤怒情緒已達頂點，亦應提醒自己用冷靜、理性及不傷害別人和自己的方法去處理情緒和事件。

以下是一個情緒紅綠燈，當中的步驟可以幫助我們處理憤怒。（按圖了解）

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（資料來源：醫院管理局）