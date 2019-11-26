【淋巴癌】徵狀包括多汗、淋巴腺腫大　認識兩種淋巴瘤特徵及威脅

淋巴癌（即淋巴系統內的腫瘤）種類繁多，並可分為霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類，而香港更以後者的發病率較高。 其實淋巴癌是一個不可掉以輕心的癌病，因為它是緊隨肺癌、肝癌及大腸癌等的常見癌症，亦是香港「十大癌病殺手」之一，據香港癌症資料統計中心資料，在2017年，非霍奇金淋巴瘤共有1002個新症，死亡人數有400人。

淋巴系統其實遍及全身，不過早期的淋巴腫瘤主要是結集在頸部附近的淋巴腺上。（Shutterstock）

有些人以為「淋巴」就在頸部附近，其實它的幅蓋範圍遠不只於頸部。由淋巴管及淋巴腺所組成的網絡是佈滿全身各處，以讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，發揮抵抗細菌感染的功能。不過當淋巴細胞發生惡性病變時，淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內，形成腫瘤，並且蔓延至骨髓、肝臟和其他器官。這種原發於淋巴系統的癌病，就是淋巴瘤，而且目前並沒有預防淋巴瘤的確切方式。

兩大類型淋巴腫瘤

淋巴瘤種類繁多，主要分為霍奇金氏淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類（又譯：何傑金病及非何傑金淋巴瘤）。兩者根據個別腫瘤的臨床表現和病理特徵而分類命名，當中可包括五種霍奇金氏病及三十多種非霍奇金淋巴瘤。

淋巴瘤的種類（按圖了解）：

+ 8 + 7 + 6

霍奇金氏淋巴瘤：

可於任何年齡發病，但多見於青年﹝15至30歲﹞和老年人，男性患者較女性為多。霍奇金氏淋巴瘤具有一定的規律模式，早期患者的腫瘤多集結於頸項的淋巴腺，然後逐步擴散至鄰近、腋下、胸腔、腹腔或較遠的淋巴腺；最後蔓延到骨髓及其他器官，步入晚期。儘管如此，早期及晚期的霍奇金氏淋巴瘤對治療往往都有極良好的反應，尤其是早期的患者，八成或以上都可獲根治。

非霍奇金淋巴瘤：

可以歸納為慢性﹝indolent, 又譯為惰性或低度性﹞、惡性﹝aggressive﹞ 和高度惡性﹝highly aggressive﹞淋巴瘤三大類。顧名思義，慢性淋巴瘤是較為緩慢的腫瘤，縱使沒有治療，多數患者都可以存活5至10年，不過目前仍未有徹底根治的方法。反之，惡性淋巴瘤和高度惡性淋巴瘤患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。此外，非霍奇金淋巴瘤更可發生在淋巴系統以外的組織，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等。

罹患淋巴瘤原因

醫學界至今仍未完全了解淋巴瘤的成因，但近年研究報告顯示，某些風險因素會增加患淋巴瘤的機會。

淋巴瘤風險因素（按圖了解）：

+ 2

淋巴瘤的徵狀

淋巴癌的病情可分為4個階段：

第一期：有一組淋巴結受到影響

第二期：兩或更多組淋巴結受到影響，但只在橫隔膜的左或右邊出現

第三期：橫隔膜的左右兩邊都發現有淋巴瘤

第四期：疾病擴散至淋巴結以外，例如到肝、肺或骨等位置

另外，不同種類的淋巴細胞具有不同的特性和威脅，因此，由它們衍生出來的腫瘤會有很多不同的種類和表徵。

淋巴瘤的徵狀（按圖了解）：

+ 3 + 2

淋巴腺腫大是淋巴瘤患者最常有的病徵，而且因為多數不會疼痛，所以在患病初期並不容易察覺。一般而言，腫大的淋巴腺多先在頸部出現，然後才擴散至腋下、腹股溝﹝即小腹與大腿之間的位置﹞，最後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官。

其他常見病徵包括發燒及大量出汗（尤其是在夜晚）、食慾不振、消瘦、皮膚持續痕癢和疲倦等。若癌細胞經已擴散至骨髓並且損害做血系統時，患者可能會出現貧血、瘀腫及經常受細菌感染等現象。

可是，這些徵狀亦有機會與其他疾病的徵狀相似，未必與淋巴瘤有關。所以當發現以上種種徵狀持續出現時，患者應當及早求醫診治。

（資料來源：智友站、香港防癌會）

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