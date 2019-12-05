【更年期】荷爾蒙變化致汗多易怒　食療補腎紓緩出汗少煩躁

更年期泛指女士月經已停止出現、卵巢機能衰退、喪失懷孕能力的時段，一般來說， 會在女士45至55歲期間出現，不過如腎氣不足，陰陽失調，更年期亦可提早到臨。 其實更年期是女士人生必經階段，並不可怕，且看張婉蘭中醫師就更年期成因的解說以及紓緩更年期期間不適的建議，應能助你以更從容的心態面對這個人生階段。

一般30歲以後女性的卵巢功能會慢慢開始下滑，香港女性平均約45至55歲左右進入更年期。（GettyImages/VCG）

更年期是指婦女由卵巢機能漸漸衰退以致完全喪失的這一段時期。一般30歲以後女性的卵巢功能會慢慢開始下滑，香港女性平均約45至55歲左右進入更年期。由於卵巢功能衰退，導致女性荷爾蒙分泌減少，影響生理及心理。

更年期包括接近絕經前的一段時期和至少包括絕經後的第一年，醫學上通常認為女性若在一年內沒有任何月經來潮即為進入更年期。

中醫張婉蘭指出，中醫學並無婦女更年期症候群的病名，但內經記載：「女子七七任脈虛，太沖脈衰少，天揆竭」，指出女性年齡在四十九歲左右所面臨生理上的變化，按中醫診病觀點，認為此病的中醫病理為停經前後，因腎氣漸衰減、體內賀爾蒙變化，引起機體陰陽失調，或腎陰虧損、陽失潛藏，或腎陽不足、經脈臟腑失於濡養，而引發相關臟腑功能紊亂所導致的一系列症候。

女性在更年期的生理及心理變化 （按圖了解）：

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減壓及做運可動舒緩更年期不適

中醫張婉蘭表示，由於更年期主要影響生理及心理兩大方面，故女性應保持愉快的心情，紓解生活的壓力，及以自信及樂觀的態度迎接更年期的來臨。另外，更年期女性宜多進行適度運動鍛鍊，例如游泳、行山、跳舞、瑜伽等，「運動除了可以紓緩身心壓力，促進新陳代謝及改善睡眠外，還可以增加骨質密度、調節體內荷爾蒙變化、紓緩更年期症狀等。」

更年期中醫食療推介

張醫師建議，經前後伴有潮熱出汗、煩躁心悸、憂鬱易怒、面色無華者可飲用甘麥紅糖飲；而更年期潮熱出汗可以多吃養陰或生津食物，這類食物能夠幫助協調身體陰陽，減輕潮熱出汗等（虛火）症狀。

更年期中醫食療推介 （按圖了解）：

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