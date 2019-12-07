【貧血】6個眼睛症狀　 一看就知可能腸冒病或貧血

眼睛是我們的靈魂之窗，不只能接收印象，也能傳出訊息，從眼睛就可以看出一個人的情緒和感受。你知道嗎？其實疾病的徵兆也可以從眼睛看出端倪喔！以下就來告訴你6個眼睛出現的症狀，可能是哪些疾病的徵兆。

6個眼睛症狀，可能是這些疾病的徵兆！點擊下圖看清！

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眼睛是我們的靈魂之窗，不只能接收印象，也能傳出訊息，從眼睛就可以看出一個人的情緒和感受。其實疾病的徵兆也可以從眼睛看出端倪喔！（視覺中國）

1. 眼白變黃：肝功能可能異常，或是黃疸的前兆。

當人的肝、膽功能出現問題時，血液中的膽紅素會增加，最先產生變化的部位就是眼白或鞏膜會變黃，當血液中黃疸指數在正常值兩倍以上時，便可檢查到眼白變黃的現象。

2. 眼皮內顏色變白：有可能貧血。

如果眼皮內面呈現淡白色而非微紅色，就代表血液不足，是貧血的症狀。

3. 眼皮浮腫：有可能是腎與腸胃功能異常。

眼皮浮腫通常與腎功能的低下有關，由於眼皮微血管通常的細密，故只要身體水分排除不佳，便易產生水腫的現象。

而腎、腸胃功能降低、心臟疾病都可能導致眼皮浮腫，一般急性腎炎導致的眼皮浮腫多數是在早晨時較明顯；心臟功能不好的人，水腫的情形會先出現在腿部，然後逐漸往上發展，直到臉部和眼皮等部位。

6 個眼睛症狀，可能是這些疾病的徵兆！（）

4. 眼皮周邊脂肪粒：有可能膽固醇過高。

眼皮周圍有脂肪粒很有可能是體內膽固醇過高的信號。但也有可能是因為身體內分泌失調，致使面部油脂分泌過剩，再加上皮膚沒有得到徹底清潔乾淨，導致毛孔阻塞而生成脂肪粒。

5. 眼球突出：有可能是發生甲狀腺疾病或是癌症。

如果是兒童出現眼球突出的狀況必須要特别警惕，兒童常見的眼科惡性腫瘤「視網膜母细胞瘤」就會引起眼球突出。如果是成年人出現眼球突出的狀況，大多與甲狀腺疾病有關，如：甲狀腺功能亢進。除此之外，鼻咽癌的轉移，還有白血病晚期出現眼部轉移，也會引起眼球突出的症狀。

6. 眼皮下垂：有可能出現肌肉無力症與腦中風、高血壓或糖尿病。

約有一半的肌肉無力症患者會出現輕症的眼睛症狀，像是兩眼眼皮下垂程度不對稱的大小眼狀況，其中有8到9成的病患會同步出現複視的狀況。此外，眼皮下垂也可能是腦腫瘤、腦中風、高血壓、糖尿病在眼部呈現的症狀。

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