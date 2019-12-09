【放屁】你不知道的3件「屁」事　 每人每天放屁打嗝2公升氣體

放屁與打嗝是人們每天都做的事情，但有想過這些屁與嗝氣的氣體是來自哪裏嗎？都是在我們吃喝時吸下肚的？還是在哪裏產生？你們對放屁與打嗝還有哪些疑問？不如看看下文了解更多。

打嗝和放屁時，身體有什麼變化？

每個人每天會由打嗝和放屁排出大約2.5公升的氣體，這些氣體來自我們吸入的空氣、大口喝下的飲料，以及消化系統內的細菌。人類和牛不同，屁的主要成分不是甲烷，所以有人表演用火點燃屁時，通常是以氫氣冒充的。

關於打嗝（按圖了解）：

1. 吃吃喝喝

我們每吃一口食物或喝一口飲料，都會吞下幾毫升空氣，大多是氮和氧。碳酸飲料也含有數毫升二氧化碳。

2. 氣體分離

氣體在胃中與食物分離，壓迫下食道括約肌，其功能是封閉胃的上端。

3. 括約肌開啟

壓力迫使括約肌打開，氣體快速噴出而打嗝。打嗝聲則是括約肌和食道壁振動。

關於放屁（按圖了解）：

1. 細菌活動

我們吞下的少量空氣進入腸子，但氣體大多為協助消化食物的腸道菌所製造。

2. 臭烘烘的硫

這些氣體主要是氫和二氧化碳，氣味則來自極少量的硫化合物。

3. 是屁還是大便

肛門神經末梢能分辨積聚的氣體和固態糞便，讓我們能夠安心放屁。

《健康，從為什麼開始：BBC專家為你解答身體大小事》，《BBC知識》國際中文版著。（紅樹林出版）

以上內容節錄自《健康，從為什麼開始：BBC專家為你解答身體大小事》。

作者：《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版

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