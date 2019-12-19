【嘔吐】嘔黃膽水是警號？　持續嘔吐一週或有胸痛頭暈盡快求醫

嘔吐是幾乎所有人都經歷過的不適症狀，但是不是人人對嘔吐都了解？嘔吐原因眾多，如腸胃炎、食道炎、食物中毒或過量飲酒等；另外，耳水不平衡及腦膜炎等腦部及神經問題亦可能導致嘔吐，病因可大可小。那如何決定需否求診？有時連黃膽水都吐出來，是否嚴重？由腸胃肝臟科專科醫生李恒輝所提出的詳細解釋。

嘔吐發生時，大家認知以為最先出現反應的是胃部，但其實嘔吐是一種生理反射行為，由中樞神經的腦幹掌控，它連接人體各個部位的神經線，其中負責控制嘔吐反應的是腦幹中的嘔吐中樞（Vomiting Center）。

李醫生指，嘔吐訊號的傳遞及接受過程涉及多條神經線，包括迷走神經、交感神經、吞嚥神經等，因而同時會有出汗、唾液分泌增加等身體反應，機制非常複雜，不只與腸胃有關。

嘔吐是一種生理上的反射行為，由腦部發出訊號，身體再配合「執行」。（GettyImages）

嘔吐常見原因及處理嘔吐須知（按圖瞭解）：

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嘔吐三大主要成因

人人都「嘔」過，但是不是人人對嘔吐都了解？李醫生表示，刺激到嘔吐中樞並導致嘔吐的原因很多，最常見以下三大類：

1. 食了有害物質

人體向來有不少自我保護機制，原來嘔吐亦是一種。李醫生指出，嘔吐的其中一個原因，其實是要令腸胃排出有害物質以保護人體，最常見的情況包括吃了不潔食物、攝入過量酒精以及食物中毒等；另外，服用某些藥物，如個別抗生素、化療藥等，亦有機會刺激身體產生嘔吐反應。

2. 消化系統疾病

李醫生表示，許多腸胃疾病都會影響正常消化，或會導致食物「從胃裡頭被推出來」，例如食道、胃部及十二指腸的發炎、潰瘍甚至癌症，反而小腸、大腸的問題一般較少導致嘔吐，「正常情況下，食物到了腸道就不會被吐出，除非有腸道阻塞問題，如有腸打結、腸道腫瘤，令食物無法進入腸道」。

3. 中樞神經問題

除了因腸胃問題刺激到嘔吐中樞外，中樞神經問題亦可能直接影響嘔吐中樞。李醫生舉例指，如腦腫瘤、腦膜炎、腦壓高都可以引致嘔吐；另一個常見觸發嘔吐的神經系統問題，就是平衡系統受干擾，擾亂了中樞神經，由耳水不平衡或「暈車浪」導致的嘔吐就是這個原因。

許多都經歷過不同程度的嘔吐，但並不是次次都可以吐完就好。（Kinga Cichewicz/unsplash）

吐出「黃膽水」是警號？

吃錯東西會嘔吐，患上惡疾又會嘔吐，有時吐完就能好，有時卻會連黃膽水都吐出來，應如何判斷嘔吐情況是否嚴重？李醫生先解惑指，坊間以為吐黃膽水是一種嚴重警號，其實不一定，「正如剛才所說，影響嘔吐的並不是胃部有沒有食物，而是身體的其他問題，胃裡沒食物就會嘔黃膽水，並不算特殊情況」。

至於何時求醫，他列出以下四種情形：

1. 嘔吐情況嚴重：如持續一星期以上，或者已經無法正常進食、飲水，導致身體出現脫水、營養不良等現象； 2. 嘔出血：有機會是食道、胃部或十二指腸等部位出血，可能牽涉食道撕裂或其他嚴重腸胃問題； 3. 胸口疼痛：可能因嘔吐動作過於頻密、劇烈，造成食道撕裂； 4. 伴隨其他症狀：如同時有頭暈、頭痛、視力模糊，甚至神智不清等情況，就有可能是中樞神經出現問題

嘔吐後如何處理？

李醫生表示，由於嘔吐物帶有胃酸等酸性物質，應先用清水嗽口，沖走殘餘的嘔吐物，保護牙齒。問到何時可以再進食，他就指沒標準答案，首先應該等身體平復下來，建議先飲暖水，再試吃流質食物，然後慢慢回復正常飲食，但提醒應避免短時間內進食難消化的油膩食物如肉類，以免造成腸胃負擔。

胃肝臟科專科醫生李恒輝 （受訪者授權提供）

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