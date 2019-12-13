【鼻敏感】冬天乾燥易致鼻塞及流鼻水　了解鹽水洗鼻正確方法

冬天天氣寒冷乾燥，除令人易染上傷風、感冒外，亦容易令鼻敏感發作，誘發鼻炎，令人不斷打噴嚏、流鼻水及鼻塞，甚至令難以入睡。 不少人認為用鹽水洗鼻是紓緩鼻炎徵狀的良方妙藥，但耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞就提醒大家，即使鹽水是「靈丹」亦不能隨便使用，並分享正確使用鹽水洗鼻的方法及當中注意事項。 撰文：耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞

天氣寒冷，寒風一吹容易使人流鼻水或鼻塞。（VCG）

來到十二月，即將冬至，令不少人受寒氣侵襲著涼、鼻敏感或鼻炎發作，出現打乞嚏、鼻塞、流鼻水等病徵。其中，有人嘗試用鹽水洗鼻這種「天然療法」。雖然大部分人都覺得能幫助紓緩病徵，但亦有不少朋友發覺洗鼻感到不舒服，甚至使情況轉差。箇中原因是甚麼？就讓我在此和大家分享！

鼻炎是什麼？

鼻炎是指鼻腔內黏膜發炎，引起鼻塞及流鼻水等症狀。當中引起鼻炎的原因包括敏感（即鼻敏感）、受細菌或病毒感染、外來刺激、藥物，以及荷爾蒙引發鼻炎。

洗鼻的方式有兩類，第一種是鹽水噴霧，而另一種就是鹽水沖鼻。

1. 鹽水噴霧

噴霧通常是從壓縮罐或噴霧機放出，利用鹽水噴霧讓鼻腔內分泌稀釋，使鼻涕及污染物較容易排走。它的好處是安全和易用，且極少機會對鼻黏膜造成傷害及刺激；但由於其流水量低，故對發炎較嚴重及分泌較濃稠的情況時，治療效果便略為遜色。

2. 鹽水沖鼻

以載有鹽水的洗鼻壺或針筒沖洗鼻腔，則較徹底和有效。可是，沖洗壓力不可太大，否則容易傷害鼻黏膜、甚至刺激到耳咽管，令耳朵不適。尤其在幫助幼童洗鼻時應多加小心，避免被鹽水嗆到、吸入至氣管及肺部而造成傷害。

雖然鹽水洗鼻天然又有效，但仍須小心謹慎地使用。（iStock）

按圖了解鹽水沖鼻的使用方法（附洗鼻圖解）

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另外，在使用鹽水沖鼻時，亦應注意洗鼻儀器衛生以及絕不用水喉水洗鼻。另外，盡量不要在睡前一小時內洗鼻，遇有不適時亦應立刻停止。

鹽水沖鼻的注意事項（按圖了解）：

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快速了解三大常見洗鼻疑問（按圖了解）：

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Q1. 洗澡時，可用水或花灑洗鼻嗎？

不可以。這樣會令情況惡化。由於清水沒有鹽份，會讓水份子經滲透作用跑到鼻黏膜內的軟組織，造成「水腫」，令鼻塞情況更為嚴重。

另外，水喉水亦有機會含有微生物。外國個案可見，有病人從水喉水洗鼻感染阿米巴變形蟲後致命。

Q2. 鼻孔內有好多鼻屎以致鼻塞。為什府用鹽水洗鼻後愈洗愈多鼻屎，且用手指挖出愈挖愈多，更導致出血?

鼻屎是乾竭並乾固的分泌物，有少量黏附在鼻孔及鼻毛上是正常的。可是，當份量很多，甚至帶血或鼻孔疼痛的話，則可能是鼻孔黏膜受到細菌感染，而不潔的洗鼻噴嘴可以是細菌污染的源頭。

Q3. 為什麼每次洗鼻都會打乞嚏，水不能噴進鼻內，洗後反而更塞?

鼻黏膜嚴重發炎和腫脹時，任何物理刺激只會令它反應更大。這時不應刺激鼻黏膜，故不應洗鼻，而是利用合適的藥物治療。

耳鼻喉科專科醫生陳穎鈞（撰稿人授權提供）

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