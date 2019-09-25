【秋季湯水】轉天氣鼻敏感發作　推介湯水紓緩鼻癢打噴嚏鼻塞症狀

香港地人煙稠密，每年一到夏轉秋季，都有不少鼻敏感人士會發作，出現鼻水長流、噴嚏打不停，既尷尬又困擾。我們找來了中醫師謝嘉雯，介紹兩款有助舒緩鼻敏感症狀湯水，由於屬性溫和，一家大細每星期可以飲用一至兩次。

據中醫師謝嘉雯稱，中醫將鼻敏感為「鼻鼽」，「鼽」就是清涕直流的意思。鼻鼽的病因與肺、 脾、 腎虛損，導致陽氣相對不足有密切關係。她說：「當外來邪氣，如寒邪，或是其他有形或無形的有害物質；如空氣污染物﹑塵蟎等侵犯人體，從口鼻而入，若身體陽氣不足，則容易出現反復發作的鼻癢、噴嚏、鼻流清涕或鼻塞等鼻敏感症狀。因此調補肺、脾、腎之氣，是治療鼻敏感的大方向。以下介紹兩款湯水，有助舒緩鼻敏感症狀。」

謝嘉雯中醫說：「五指毛桃性甘，微溫；健脾補肺，行氣利濕，補而不燥。黨參甘溫益氣、白術健脾燥濕、茯苓健脾滲濕、白芷疏散風邪、芡實健脾益腎，有助固攝鼻水倒流，鼻涕乃濕濁之邪，配合化濕豁痰和胃的石菖蒲，有助通利鼻竅，改善鼻塞。」

功效：益氣養陰，通竅清熱

材料：辛夷花6克﹑麥冬10克﹑花旗參10克﹑蜂蜜適量。

製法1：麥冬、花旗參洗淨，以6碗水以中慢火煮約半小時。

製法2：把辛夷花置於茶袋中，然後拍扁，再把它泡浸在煎煮好的麥冬、花旗參水中，加入蜂蜜調味，一起焗服。

注意：辛夷能興奮子宮，因此孕婦慎服。辛夷花是木蘭科植物望春花、玉蘭或武當玉蘭的乾燥花蕾。外觀呈長卵形，外被長茸毛，因此煎煮時宜以紗布或茶袋包起，避免其茸毛刺激喉嚨，其揮發油集中在花蕾內，因此拍扁辛夷花有助其釋出有效成份。

《本草綱目》記載辛夷能助胃中清陽上行，所以能溫中，治頭面目鼻之病。謝醫師說：「秋天天氣乾燥，花旗參能清熱補氣，麥冬潤肺滋陰，配合通鼻竅的辛夷，適合時常流黃濁鼻涕、鼻腔乾燥的鼻敏感人士飲用。」謝醫師建議鼻敏感人士可考慮於夏天和冬天進行天灸療法，強壯肺氣，改善症狀。但如果症狀嚴重者，建議就醫求診，以免病情遷移不愈，影響健康。