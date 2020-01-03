【貧血】頭暈、嘴唇蒼白或為缺鐵性貧血　多吃龍眼及紅棗可補氣

貧血人士常會面青口唇白、疲倦和頭暈，但貧血並不是一個輕徵疾病，因據衛生署資料顯示，因全球在2015年就有七萬多人因缺鐵性貧血而致命。 註冊中醫師朱穎詩指，缺鐵性貧血在香港較為常見，她亦提供補氣益血的食療建議，大家不妨參考，避免受貧血的威脅及困擾。 撰文：註冊中醫師朱穎詩

當我們看到身邊的朋友經常面青口唇白，有時候會懷疑他們是否患上貧血。貧血可分多個類型，較常見的包括缺鐵性貧血、地中海貧血、再生障礙性貧血、溶血性貧血和失血性貧血等。當中，缺鐵性貧血在香港的發病率較高，尤其以青春期女性、孕婦和兒童較常見，實在值得注意！

缺鐵性貧血常見於青春期女性、孕婦和兒童。（視覺中國）

什麼是缺鐵性貧血？

缺鐵性貧血是因體內鐵的儲存不足，不能滿足正常紅細胞生成的需要，故發生貧血。缺鐵性貧血的成因通常是由於營養不良，平日生活沒有攝取足夠的鐵質而引致；另外，因其他問題致失血過多會使體內缺乏鐵質，從而出現貧血。

脾胃受影響、出血所致

貧血屬於中醫的「虛勞」、「血虛」等範疇，主要是由於飲食失調致脾胃受影響、出血或失血等原因導致氣血虧虛及脾胃虛弱，不能濡養身體的五臟六腑，故出現面色萎黃或蒼白等徵狀。

其他貧血的徵狀：（按圖）

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補氣益血治貧血

臨床上，醫師會跟據病人的情況，處方滋補肝腎和補氣益血的中藥，如阿膠、龜板膠、人蔘、黃耆、龍眼肉、當歸等。但謹記，大家如有任何疑問，應諮詢註冊中醫師。除了中藥，大家更可在日常烹煮湯水或茶療補氣益血！

食療一：北芪歸棗烏雞湯（按圖）

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食療二：桂圓紅棗枸杞茶（按圖）

生活小貼士

1. 均衡飲食

2. 可跟據個人體質，適量攝取鐵質豐富的食物（如豬肝、瘦肉、雞蛋黃、黑木耳、黑芝麻、紅棗、龍眼肉、杞子、豆腐、菠菜等）

3. 減少食用阻礙鐵質吸收的食物（如濃茶、咖啡等）

註冊中醫師朱穎詩（撰稿人授權提供）

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