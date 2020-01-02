【體檢】長期便秘大腸癌高風險　大腸鏡檢查準備清單及注意事項

大腸癌個案持續攀升，政府推出大腸癌篩查計劃，合資格人士可獲資助接受大腸鏡檢查，有機會及早於癌症初期發現並展開治療。 若出現大便帶血、大便習慣改變或長期肚瀉或便秘、排便困難等大腸癌可能病徵，醫生有機會提議做大腸鏡檢查，但大腸鏡檢查究竟是怎麼一回事？不少人大腸鏡檢查所知不多，或有心理抗拒，不妨瞭解大腸鏡檢查過程，讓自己更安心接受檢查。

俗稱大腸鏡的結腸內視鏡，主要用作檢查下消化道的各個部位，包括迴腸末端、盲腸、結腸、直腸及肛門。檢查會包括切除大腸瘜肉，並送往進行病理化驗。腸胃肝臟科專科醫生李恒輝指，大腸鏡檢查廣泛用於診斷下消化道的各種問題，如瘜肉、發炎、腫瘤等情況。

大腸鏡常用於診斷下消化道的各種病症，對不少人來說並不陌生。（Artur Tumasjan/unsplash）

大腸鏡檢查是什麼？（按圖了解）

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有什麼情況需照大腸鏡？

李醫生表示，由於大腸鏡屬於入侵性檢查，醫生要評估病人的身體狀況，如年齡、有否大腸疾病的家族病史等，或者有否出現特定病徵如腸道出血、大便帶隱血、大便習慣改變、長期肚瀉或便秘、排便困難等，才判斷病人是否需要接受檢查，甚至應否定期進行檢查。

一般可在半小時內完成

大腸鏡檢查的過程不算複雜，檢查時間視乎病人的情況，多數可在10至45分鐘內完成。李醫生亦表示，大部分個案都會在半小時內完成檢查，「其實檢查並無限時，但一般都不會太長，未能切除所有瘜肉會寧願留待下次，因為醫生或無法維持體力及精神，反而會影響病人」。

以下由檢查前準備開始說起，讓大家能了解整個大腸鏡檢查的完整過程（按圖）：

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1. 檢查前準備

前三日起戒口

病人在檢查前三日必須避免高纖維食物，如本身有服用鐵質補劑，則須在檢查前三至四日停服；另外，病人亦要避免在檢查之前過量飲酒、抽煙或服用不當份量的鎮靜藥物。

把病歷通知醫生

若患有糖尿病、高血壓、心血管疾病或正懷孕，或有任何過敏反應、正服用影響凝血的藥物（如薄血藥）等，應盡早向醫生報備。李醫生解釋，入侵性檢查有機會對身體造成壓力，或影響血壓，觸發其他疾病的發作。

前一晚服食瀉藥

檢查前一晚須服用強力瀉藥，將大便全部排出，令醫生檢查時能更準確地判斷大腸壁的情況；瀉藥的劑量及服法因人而異，應以醫生指示為準。至於檢查前需否住院，李醫生說並無硬性規定，但不少長者或行動不便的人士都會選擇前一日入院，以防服瀉藥後出現不適。

6小時前禁食

在檢查前6小時開始不能進食，李醫生解釋，此舉是要防止有殘留在胃部的食物反流，甚至進入氣管，導致窒息。

2. 檢查過程

接受麻醉或注射鎮靜藥物

由於大腸鏡檢查或會引起病人不安及造成痛感，病人可選擇事前注射鎮靜藥物或全身麻醉。李醫生解釋，兩者分別在於鎮靜藥物未必會全沒意識，要視乎病人是否『受藥』，因此較建議長者、有其他疾病的病人接受麻醉，以減低對身體的刺激，但提醒麻醉需要由麻醉科醫生處理，收費一般會較高。

近年不少人希望能無痛進行大腸鏡檢查，因此選擇接受麻醉，但收費會較使用鎮靜藥物昂貴。（Marcelo Leal/unsplash）

內視鏡從肛門放進體內

病人需側臥及屈曲雙腿，醫生會在肛門部位塗上潤滑劑，再將直徑約1.5公分的內視鏡從肛門放進體內；李醫生補充，過程中醫生需要充氣到體內撐開腸道，以方便檢查進行，故病人可能會感腹部氣脹。

李醫生指，不確定病因是發生在胃部或大腸的病人，有機會既要接受胃鏡（即上腔內視鏡）檢查，又要接受大腸鏡檢查，而兩者的注意事項相似，通常會建議一併進行。

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3. 檢查後須知

病人在麻醉藥或鎮靜劑藥力減退後便可進食，另謹記整天不可操作重型機器、簽署法律文件或駕駛。

嚴重併發症機率小

大腸鏡檢查有機會導致的較嚴重併發症，包括腹膜炎、腸穿孔、出血、心肺併發症、感染及急性腸閉塞等，但發生的機率少於百份之一。不過，出現併發症的機會與病人的情況、治療方法有關，如病人有接受瘜肉切除、內鏡止血、擴張及支架放置等，出現併發症的機會亦會增加，詳細應向醫生查詢。

大腸鏡檢查雖然有機會導致嚴重併發症，但發生的機會很微。（Richard Catabay/unsplash）

哪些人不可以接受大腸鏡？

李醫生指，如剛才提及，檢查過程中需要充氣撐開腸道，故患腸梗塞、嚴重胃潰瘍導致穿洞、嚴重腸炎導致腸道腫脹的人士皆不適合接受大腸鏡。

資料來源：醫院管理局、腸胃肝臟科專科醫生李恒輝

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