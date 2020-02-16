【心臟病】女性心臟病發3大警號　 兩側手臂痛及不尋常疲累

當冠狀動脈受阻塞而變得狹窄，血液及氧氣就難以進到心臟，心肌缺氧會造成患者不適。不幸的是，常有人忽略了心臟病發警訊，而錯失搶救心臟的時間。今天就來請大家留意並認識這些症狀。

點擊下圖看清心臟病病發警號！

最常見的心臟病發警訊是胸痛。這種痛是種被緊擠壓縮，或被重物壓住的痛感，常在出力工作、情緒起伏、飽餐一頓等時候發生。

若是一種若在幾秒內，從「原來好好的」變成感受到「強烈撕裂性胸痛」，就要擔心是否為主動脈剝離。

痛覺也可能延伸到脖子、下巴、手臂、肩膀、背部等處，患者可能覺得喘，愈來愈喘不過氣。有人則是會覺得噁心想吐、頭暈目眩、和不自覺的冒著冷汗。若停下手邊費力工作或緩和情緒之後，這些不適有機會消失。

然而要提醒大家，女性患者心臟病發的症狀比較不典型。所以要注意下列警訊。

若以下警訊在短時間內反覆發生，最好記下症狀出現的時間點，及當時正在從事的工作或情緒，並尋求醫生協助評估是否有心臟疾病的可能。

女性心臟病發前有什麼警號？（點圖放大閱讀↓↓↓）

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警訊一，就是這陣子疲累程度非比尋常。作與平時一般運動量的運動，卻覺得累到不行。甚至明明沒有活動，還是感到萬分疲憊，躺下休息也不見好轉，難以入睡。

警訊二，冒冷汗和喘不過氣。可能發生在平時根本沒跑步或激烈活動時，卻突然喘不過氣，冒了一身冷汗，躺下反而更嚴重。

警訊三，感到手臂痛、背痛、下巴痛、頸部痛。這種痛不像肌肉疼痛有個痛點，也可能在沒出力運動時就突然痛起來，可能兩側手臂都在痛（男性患者較常只痛左側），而且可能會在半夜痛醒。

如果有以上症狀但不嚴重，可考慮至診所向醫生請教。若是胸痛嚴重或呼吸困難，則得趕快到急診！最重要的是，要記得以上須警覺的症狀並求救喔！

心臟病病發警訊（照護線上授權使用）

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：心臟病發警訊（懶人包）】