【痛風】盆菜打邊爐致急性關節發炎？　4 招紓緩痛風發作

痛風患者的飲食向來要小心，農曆新年期間，盆菜及火鍋雖是吸引，但當心過量肉類、海鮮、內臟等嘌呤（Purine）高的食品會加劇痛風發作的機會，造成關節發炎、劇痛及紅腫。 註冊中醫師張綺敏撰文講解痛風的形成、預防及紓緩方法，好讓大家歡度健康新一年！ 撰文：註冊中醫師張綺敏

大魚大肉後 慎防痛風發作

又到打邊爐季節，最適合約同三五知己一齊開心相聚。香港人傳統常見的火鍋材料，一定少不了肥牛、丸類、動物內臟、海鮮，再配合一鍋濃郁湯底，數罐凍啤酒。一餐豐富的高普林（又稱嘌呤）邊爐，吃了令血液中尿酸濃度急升，有些人翌日起床時，便感到腳趾關節疼痛極了。

痛風發作會使關節發炎、劇痛、紅腫及發熱。（資料圖片）

痛風是一種急性的關節發炎，成因主要是由於血液內的尿酸過高，以致尿酸鹽積聚在關節內，造成關節發炎、劇痛、紅腫及發熱。

常見患處於大拇趾

身體每一個關節都可以受痛風影響，最常見的為大拇趾，亦同時可以有一個或以上的關節受影響。患處除了會突然變得紅腫、劇痛和發熱外，關節亦可能呈紅或紫色，關節活動能力受限。

嚴重可使腎功能受損

若不治療，疼痛會在大約數天後逐漸減退，但會經常復發，嚴重者更會引至關節變形，成為慢性痛風；或在腎臟或軟組織內產生結石，令腎功能受損。

最常見的痛風患處於大拇趾，而同時可以有一個或以上的關節受影響。（janromero/unsplash）

內臟、貝殼海產可致痛風

為什麼我們會尿酸高呢？不外乎兩個原因，其一是尿酸生成過多，另外一個則是尿酸排出減少了。

中年男性患痛風，最常見是因攝取過多嘌呤（Purine）含量高的食物，如動物內臟、貝殼海產等，而嘌呤在經過新陳代謝後會變成尿酸。

高嘌呤的食物（按圖）：

另一類人士會出現尿酸過高，因身體製造了太多尿酸，如細胞新陳代謝的速度太快（例如患了癌症、牛皮癬）、或是腎臟不能把多餘的尿酸排出體外（如腎病、服用藥物如阿士匹靈、抗癌藥以及利尿藥等）。

中醫是如何治療痛風？

急性痛風：止痛為主

急性痛風發作時大多表現爲「熱痹」，透過中醫藥改善症狀，止痛為主。臨床醫師會選用有清熱、袪濕、通痹作用的中藥，例如黃柏、防己、忍冬藤、絡石藤、寬筋藤、羌活、獨活、薏苡仁、車前草、土茯苓之類。

慢性痛風：健脾祛濕泄濁為主

在慢性期和緩解期則以調節臟腑功能、治療以通絡化瘀、健脾祛濕泄濁為主，使機體氣血陰陽平衡，從而減少復發。

紓緩痛風

中醫藥治療痛風副作用少，標本兼治。以下簡單藥方有助痛風患者紓緩發作時的不適，可於痛風發作時或平時飲用，得以治療。

紓緩痛風的藥方：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

預防從飲食入手

1. 每天攝取少於150毫克的嘌呤

治療痛風症的同時必須要配合飲食治療，堅持低嘌呤的攝入，每天攝取少於150毫克的嘌呤，最好儘量少吃高嘌呤的食物。

2. 別過量飲酒

啤酒本身含有大量嘌呤，飲用過量還會引起乳酸升高，阻礙尿酸的排泄。

3. 多飲水，以少量多杯為佳

平日應多飲水，以增加尿量和預防腎結石，促使尿酸排出體外。但需注意，飲水時要少量頻飲（即少量多杯），使脾胃好好運化水液，以免又濕困型成。

4. 多吃蔬菜和水果

另外，要注意多吃蔬菜和水果。蔬果富有豐富維他命C，能促進體內尿酸鹽的溶解和清除。

註冊中醫師張綺敏（撰稿人授權提供）

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