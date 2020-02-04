【流感】退燒了只是病毒躲起來？　胸口痛、唇發紫或流感重症先兆

退燒了，就表示感冒好了嗎？即使流感的發燒、咳嗽、流鼻水等症狀都消失了，還是要注意身體狀況，因為很可能病毒已經跑到其他地方正在攻擊，等到攻擊完成，就可能一瞬間併發重症，導致呼吸困難、腎衰竭甚至死亡。

流感的重症

根據台灣疾管署資料，1月5～11日這才短短一週的時間，門急診類流感就診已經達到12萬4118人次，甚至新增118例流感併發重症病例，8例死亡，共6男2女，都沒有施打過本季的流感疫苗，最年輕的是一名38歲的男子，就醫時已經停止心跳，併發心肌炎以及肺炎，住院7天後不治。

事實上最容易併發重症的，雖然是12歲以下的幼童跟65歲以上的長者，但很多重症的死亡案例，卻會出現在20～40歲的「壯年人」。因為他們的免疫力最好，也最容易忽略流感重症的警訊。像是2019年12月，台灣藝人郭彥甫就是因為流感併發心肌炎，再晚2個小時就醫就可能會心臟休克，甚至死亡。他自己也感嘆「在鬼門關前走了一遭！」

退燒了，就表示感冒好了嗎？（Brittany Colette/Unsplash）

5大症狀都是重症前兆！

很多人在判斷感冒是不是開始恢復，是用「有沒有」發燒來判斷，但其實發燒代表身體的免疫系統正在運作，退燒有可能代表「免疫系統擊退了病毒」，但也可能代表「病毒跑到別的地方躲起來，進行另一波感染」。

台大醫院感染科醫師謝思民說，這時候是最可怕的時候，因為你不知道流感病毒接下來會感染什麼地方、造成什麼問題；不過病毒會跑到哪裡的器官感染，還是會隨著年齡有所不同，「小孩子比較容易併發腦炎，壯年人是心肌炎，長輩們則是肺炎。」

病毒會跑到哪裡的器官感染，還是會隨著年齡有所不同，「小孩子比較容易併發腦炎，壯年人是心肌炎，長輩們則是肺炎。」（Aditya Romansa/Unsplash）

所以在流感退燒之後，可以注意自己，或是患者是不是有下列的症狀，如果有，真的不要拖、趕快就醫。

一、呼吸困難、呼吸急促

呼吸的時候看起來會很喘，覺得好像要很用力才能吸到空氣，而肋骨下緣、鎖骨上方出現明顯的凹陷。

二、發紺（編按：或稱蒼藍症）

身體因為呼吸困難已經導致缺氧，嘴唇會發紫或變藍，臉色蒼白，四肢皮膚會出現「大理石斑」，也就是因為血管浮出，會有看起來很像大理石的斑紋，皮膚紅紅的。

三、胸痛、血痰

覺得胸口疼痛，甚至咳嗽、吐痰時，有可能會出現粉紅色類似血液的東西。

四、心跳加快、血壓低

即使沒有發燒，但心跳還是很快，通常一般人的心跳會落在每分鐘72下，上下加減10下左右，新生兒心跳正常範圍在每分鐘110～150次；2歲左右是85～125次；4歲兒是75～115次，6歲以下兒童，心跳在60～100次，可以用手摸胸口來觀察心跳頻率。

如果臉色看起來特別蒼白，或是容易頭暈、覺得虛弱無力，也要小心是心臟受損造成血壓過低。

五、意識改變

沒有發燒的時候，如果看起來特別累，活力不足，感覺病懨懨的，或是平衡能力變差、肢體不協調，走路東倒西歪又容易跌倒，就可能是病毒入侵了腦部。

甲型流感、乙型流感大不同！

點圖瀏覽甲型流感、乙型流感的症狀 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

而需要注意的是，甲型流感的併發症通常會比較嚴重，所以重症前兆會出現的比較明顯，但乙型流感則不會這麼明顯，需要自己特別注意。

但乙型流感比較特別的是，病毒比較會攻擊肌肉組織，造成強烈的小腿痠痛，也讓發生「橫紋肌溶解症」的機率比較高，所以除了上述的症狀之外，也要特別注意「肌肉疼痛」的警訊；如果在退燒之後還是全身無力、病懨懨，而且小腿疼痛的話，就要注意可能是重症的開始了。

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