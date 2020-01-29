【武漢肺炎】台專家：若內地無法圍堵　高峰不會過　將流行至夏季

中國武漢肺炎疫情在春節期間持續增加，目前全球確診人數已超越當年SARS疫情，內地專家鍾南山日前預估疫情再一周左右便會達到高峰、開始退燒，不過台灣專家悲觀認為，武漢肺炎的人傳人效率高，但當前無藥且無疫苗，如果內地無法有效圍堵病毒、持續讓感染者在社區走動，疫情將可能持續到夏季。

「武漢肺炎病毒看起來越來越像流感」，台灣前衛生署疾管局中區傳染病防治醫療網指揮官、中醫附醫感染科主治醫師王任賢說，武漢肺炎病例擴展快速，因此這隻病毒很可能以侵犯上呼吸道、造成鼻咽喉炎等輕症為主。不過，目前無藥且無疫苗，因此不能只當一般流感看待，否則疫情可能持續擴散。

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台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎說，根據目前所知，武漢肺炎感染者多為輕症，不過跟流感比起來，輕症佔率稍低、重症與致死率稍高，流感致死率為數千分之一、武漢肺炎致死率約為百分之四；若再與SARS一成左右的致死率相比較，武漢肺炎致死率低出許多，這顯示武漢肺炎的人傳人效率比SARS高。

他表示，當病毒人傳人的效率高且沒有疫苗，就得將感染者有效隔離，否則疫情高峰不會過。但目前看來內地封城地區已有不少人向外逸散，「因此我比較悲觀」。

李秉穎說，這種冠狀病毒不耐熱，到了夏季疫情可能趨緩，但現在距離夏季仍有數月，所以只能盡可能作好防疫工作，民眾端配合政策、誠實告知旅遊史最為重要。

王任賢說，台灣防疫政策應更強調社區防疫，除了加強對民眾宣導注意呼吸道衛生與咳嗽禮節、盡量不要到公共場所等，還應考慮針對大型群聚活動作適當的規畫限制。例如針對元宵節燈會、電影院、群眾聚集場所等重新思考動線規畫以及是否要求民眾應戴口罩等，將社區傳染風險降到最低。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】