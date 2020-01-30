【武漢肺炎】輕微或嚴重肺炎如何分辨　微燒及乾咳可能已患肺炎？

根據世界衛生組織（WHO）的報告指出，全球每20秒，就有1位小孩因為肺炎（Pneumonia）而喪命。每個小孩出現肺炎的症狀都不同，並不是每次都會有嚴重咳嗽、發高燒，或有什麼明顯的感染。這也使得要辨別小孩患有哪種肺炎，變得有些困難。

文：Chuck Huang 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

以下提供一些參考線索，幫助家長分辨小孩是否罹患肺炎、哪種肺炎，以及哪種症狀該就醫。（按圖了解）↓↓↓

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1. 輕度肺炎

如果疾病是因為肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae）、肺炎披衣菌（Chlamydia pneumoniae）等菌株引起，那就算是輕度肺炎，或稱走路型肺炎（Walking pneumonia）。這種肺炎常見於學齡期的小孩，症狀包括乾咳、輕微發燒、頭痛與疲勞。

2. 中度肺炎

學齡期的小孩罹患的中度肺炎，大多都是由病毒所引起。常見的症狀有喉嚨痛、咳嗽、輕度發燒、鼻塞、腹瀉（Diarrhea）、食慾降低，以及疲勞等。

3. 嚴重肺炎

學齡期的小孩、青少年，若有以下症狀則代表狀況嚴重：發高燒、不停冒汗、畏寒、皮膚出現紅疹、嘴唇或指甲周圍皮膚發紫、喘鳴（Weezing），以及呼吸困難等。

寶寶的肺炎症狀

寶寶如果患有肺炎，症狀可能不會很明顯，而且由於寶寶無法描述身體不適的情況，要確定他們是否罹患肺炎並不容易。患有肺炎的寶寶，可能會有下列症狀：皮膚蒼白、身體虛弱、嗜睡、異常哭鬧、不易餵食、受到刺激時容易興奮、躁動、嘔吐等。

何時該尋求醫師協助

當小孩有下列徵兆時，請立即帶小孩去看醫師。

．呼吸困難或呼吸急促 ．膚色變藍或灰白 ．6個月以下的寶寶高燒體溫達攝氏38度

治療小孩肺炎的方法

醫師會檢查小孩的身體外觀、呼吸情況、脈搏、體溫等生命徵象，以及肺部是否會發出聲音等。另外，醫師也可能幫小孩做胸部X光檢查、抽血，以及對咳出來的黏液進行細菌培養，以了解肺炎是由哪種細菌造成的。

確診罹患肺炎後，口服抗生素並在家多休息，大多就能痊癒。但請記得，不要給小孩服用止咳糖漿，因為它會抑制小孩把黏液從肺裡咳出來的能力。因此讓小孩服用止咳糖漿前，請務必先諮詢醫師。

需要住院的情況

小孩有下列情況時，可能需要住院進一步治療，以避免家人間互相傳染：

．因為百日咳（Whooping cough）導致的肺炎 ．持續發高燒，且呼吸一直有問題 ．需要氧氣治療 ．肺部感染蔓延到身體其他部位 ．患有自體免疫疾病（Autoimmune disease） ．嚴重嘔吐 ．肺炎病情復發 ．患有嚴重肺炎的兒童，可能需要送至加護病房照顧

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：肺炎等級這樣分！若發生呼吸困難請送醫】