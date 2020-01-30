【武漢肺炎】台媽媽過年激氣經驗：BB遭擅自抱來抱去、手指伸入口

今年過年，正好碰上武漢肺炎、流感、腸病毒肆虐！孩子是抵抗力最弱的族群，過年探訪有孩子的家庭時，請不要隨便觸碰孩子。

爸媽生意做一半，驚覺3月嬰被抱去哄！媽媽怒吼：尊重很難嗎！

一位在台灣從事餐飲業的新手媽媽，1月15日在「爆怨公社」粉絲專頁怒po一篇文！她提到，因為夫妻平常一起開店很忙，常帶著3個月大的女兒一起做生意，如果嬰兒哭了，「只能出聲音安撫她，沒辦法抱她」。

沒想到，有一次用餐時間，他們在幫客人備餐的時候，「結果一位不熟的客人，竟然擅自進到我們工作區，然後把女兒抱出去給她朋友看！」，老公見狀，「顧不得會不會得罪客人，衝過去大聲喝斥，請她把女兒抱回來放」。

本以為客人會對自己行為有所警惕，當媽媽幫為客人送餐時，客人竟然跟媽媽說：「妳老公很激動！」她回說：「這裡客人走動，不小心撞到很危險，而且流感肆虐，她沒有抵抗力的！我知道您是好心看我們忙，所以才抱小孩哄，但是下次請別這樣！」

事後，這位媽媽越想越不對，馬上透過網路po文：「尊重很難嗎？女兒只是個3個月的嫩嬰，不會認人，只要有人抱她，她就開心對人笑。」孩子不知道危險，也不會拒絕大人的觸碰，但「現在病毒真的很兇狠，而且潛伏期誰知道有沒有病，真的不要隨便碰小孩，客人不可能戴著口罩用餐，小嫩嬰沒有抵抗力，可以用看的，別摸、別抱、更別親！拜託～」。

【相關圖輯】病毒感染可致眼睛結膜發炎 戴隱形眼鏡及兒童風險高（點圖了解更多）↓↓↓

+ 3 + 2

網友力挺：如果孩子被你抱過有問題，你會負責任嗎？

這篇po文一出，立刻獲得許多網友的支持：「就算是熟識的朋友要我抱一下他的孩子我都不願意，不願意的原因是很簡單，如果他的孩子被你抱過後有任何問題我都得負責任，即使晚上哭鬧也會算在你頭上，我都會這樣跟我朋友講，所以我的孩子也不給別人抱。他這樣除了非常不尊重以外更是無知愚蠢。」

「我連朋友的孩子哭鬧我都不敢上前去抱了，只敢在旁邊做做鬼臉搖搖玩具看能不能轉移注意力而已，除非朋友同意，不然我完全不會去抱別人的孩子……同樣的別人亂抱我的小孩我跟老公也會一樣生氣去抱回來！這樣的人很不尊重父母。」

網友也分享自己小孩不受尊重的經驗：「唉！我上禮拜遇到更扯的客人。就因為我女兒鼻子扁結果那位客人直接手指伸進我女兒嘴巴，然後說這樣鼻子才會尖。」

【相關圖輯】佩戴口罩的6大注意位 忽視隨時得物無所用（點圖放大閱讀）↓↓↓

+ 2

武漢肺炎、流感、腸病毒過年一起來！

另一名網友，更是說中重點：「幼兒抵抗力低，真的要留意，有時自認為的好意，究其根本，反倒幫了倒忙！」

尤其，今年的年節期間，正好碰上武漢肺炎、流感、腸病毒肆虐！近日台灣新增2名腸病毒71型併發重症案例，分別為1歲女童和3個月大女嬰，新生女嬰不幸不治身亡。孩子是抵抗力最弱的族群，過年探訪有孩子的家庭時，請不要隨便觸碰孩子。

為了嬰幼兒健康，過年別對孩子做這3件事：

1. 別觸摸孩子——不要捏小孩臉頰、不要抱小孩、不要摸小孩身體，更不要以為搔癢孩子很好玩！就算經過父母允許可碰觸孩子，也要洗過手再接觸！

2. 別親吻孩子——大人的口水有很多病毒，懿聖皮膚科游懿聖醫生表示，若成人患有皮膚皰疹、牙齦腫脹等，都有可能藉由親吻讓嬰兒罹患皰疹，即使沒有明顯症狀，也可能將潛伏在體內的皰疹病毒傳染給寶寶。

當嬰兒感染皰疹病毒時，輕微的症狀為牙齦發炎、腫脹、流血、唇部周圍表皮破洞及口臭等，症狀較嚴重還會伴隨發燒、脫水，少部分免疫力較差的嬰兒，例如早產兒、1歲以下的嬰兒，更可能併發腦膜炎、肺炎等重症。

3. 別亂餵孩子——亂餵孩子，除了可能讓孩子不小心吃到禁忌的食物，如：1歲以下寶寶不能吃蜂蜜等；而且用大人吃過的餐具餵食，也可能讓孩子感染皰疹病毒，或其他更嚴重的病症，例如：腸病毒可能在八成以上大人身上沒症狀，對新生兒或嬰幼兒的殺傷力卻非常大，所以請避免餵食別人的孩子。

【相關圖輯】口罩買哪款好？消委會推薦平靚正之選（點圖放大瀏覽）↓↓↓

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：武漢肺炎、腸病毒、流感一起來！過年探訪孩子遵守3禮儀，不要隨便碰寶寶，別摸別抱更別親！】