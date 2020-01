【流感】疫苗及勤洗手未足夠？　專家提醒額外5招預防流感

流感除了打疫苗、勤洗手,還能多做什麼,加強保護力?根據台灣疾管署統計,台灣至2019年12月29日至2020年1月4日門急診類流感就診達11萬人次,疫情已進入高峰期,除了呼籲接種流感疫苗與勤洗手外,快來看看專家建議哪些額外措施。

流感勿輕忽 與心肌梗塞風險有關

根據美國心臟協會(American Heart Association),德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心染病科主任Trish Perl表示,千萬別輕忽流感威脅,《新英格蘭醫學雜誌》2018年研究指出,診斷感染流感1週內,與急性心肌梗塞發作增6倍風險有關,尤其是65歲以上長者。

流感強大有幾項原因,她分析,流感能透過飛沫於空氣中傳播,在某些物體表面可存活48小時,在手上可達1小時,因此使用消毒產品洗手是預防流感重要手段。

亞利桑那大學的微生物學家Charles Gerba補充,大部分病原都是經由手來傳播,從馬桶坐墊、飛機餐盤、電腦螢幕至遙控器都是傳播途徑,建議回家前一定要洗手。

專家提這5點補強 防流感上身

此外,針對疫苗和洗手外,美國心臟協會專家提出5項額外輔助建議:

1. 充足睡眠:《睡眠》(Sleep)雜誌2015年研究發現,睡眠時間少於6小時的人較容易患感冒。

2. 消毒3C螢幕:Gerba提到,手每天都會觸碰3C螢幕,每天至少酒精消毒一次。

3. 喝茶:2018年《分子》雜誌對最新回顧型研究指出,兒茶素是茶中的一種黃酮類化合物和抗氧化劑,有助抑制體內的流感病毒。

4. 補充維他命D:一些研究顯示,補充維他命D有助維持免疫力,而魚類、乳製品、補劑和陽光都是良好來源,Perl說,雖然攝取維他命D不代表對流感免疫,但補充營養確實對免疫系統幫助很大。

5. 手離臉遠點:Gerba指出,眼睛、嘴巴和鼻子都是病毒容易入侵部位,盡量少揉眼睛、抓鼻子或摸嘴唇。

參考資料:Avoiding the flu: Strategies beyond getting a shot and washing your hands

