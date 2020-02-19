【眼瘡】常化眼妝及捽眼易生「眼挑針」　持續復發可致眼瞼下垂

眼瘡是長在眼睛的暗瘡？坊間稱作「眼挑針」的眼瘡不算大病，但曾長過眼瘡的人都知道，比起不適，它對外觀造成的困擾比暗瘡更甚！ 很多人隔一段時間就會長眼瘡，卻從不知道原因可能是與生活習慣不良有關。到底是甚麼原因導致眼瘡出現？對付剛長出來的眼瘡又有什麼方法？不如參考眼科專科醫生劉韋形的專業意見。 撰文：眼科專科醫生劉韋形

眼瘡，俗稱「眼挑針」，醫學上又稱為「麥粒腫」。麥粒腫的成因主要是瞼板腺（位於眼瞼周圍）內的油脂腺堵塞，導致積聚的油脂在眼瞼内形成粒腫。

正常情況下，我們的上、下眼瞼内都有大量油脂線，眨眼時上下眼皮開合，會將淚水平均分佈在眼球表面，藉此沖走黏在眼球上的髒物，而瞼板腺內的油脂亦可以同時補充淚膜中的油脂層。

馬上了解更多關於眼瘡的成因（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

油脂阻塞、細菌感染致長眼瘡

不過，當瞼板腺的出口因為油脂過分旺盛或發炎而受阻，或者被塵垢、化妝品堵塞，令油脂分泌滯留在瞼板腺內，就會形成眼瘡，情況和暗瘡有點相似。如果加上細菌感染，更可能會出現紅、腫、熱、痛的情況。

基本上，眼皮外內都會長眼瘡，要看油脂積聚的位置而定，常見情況可分為「外麥粒腫」及「內麥粒腫」，外麥粒腫即是眼瘡長在較表面的睫毛皮脂腺；而內麥粒腫感染位置在較內側的瞼板腺內，通常會較為疼痛，發炎時間也較長。

三大習慣易長眼瘡

有些人不時就會長眼瘡，有些人卻平生都不長一顆，有可能是與日常生活的習慣有關，以下是三種易導致長眼瘡的原因：

1. 捽眼

捽眼很容易會把手上的細菌帶入油脂腺，所以幼兒一般會較常見長眼瘡，因為他們衛生意識較差，喜歡捽眼卻沒留意手部是否乾淨。

2. 經常化眼妝

化妝品塗得太貼近眼瞼而未有徹底卸妝，化妝品便會殘留於眼瞼，導致油脂阻塞，而且化妝掃或睫毛掃等用具清潔不當亦有機會藏有細菌，出現感染。

3. 不良生活習慣

例如睡眠不足、生活壓力大、進食太過量煎炸食物等不良習慣，都可以影響皮膚的油脂分泌，增加生眼瘡的機會。

捽眼有機會會把手上的細菌帶入油脂腺，而幼兒喜歡捽眼卻沒留意手部是否乾淨，所以是長眼瘡的高危族。（資料圖片）

眼瘡會傳染？

眼瘡本身一般無傳染性，如果雙眼分別先後出現眼瘡，一般都不是因為由一隻眼傳染到另一隻眼引起。引起眼瘡發炎的細菌多數是皮膚當中的正常菌群（normal flora），這類細菌一直存在於皮膚中，如果眼皮中油脂過度積聚，細茵便有機會做成眼瘡發炎。

眼瘡可能造成的後果及正確的處理方法（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

很多人認為，長眼瘡只是影響外觀或造成眼部稍稍不適，其實它有可能引致眼球周邊的細菌感染，持續的眼瘡更可以破壞提瞼肌，造成眼瞼下垂；對兒童來說，較大的眼瘡甚至會壓着眼球，導致散光度數增加，影響眼球發育。

另外，在較罕見的情况下，眼瘡可能會不停復發，這時應該要馬上求醫，以下是其中三種可能原因：

- 皮脂腺癌 - 俗稱「眼睫毛毛囊蟲」的蠕形蟎蟲（Demodex）寄生病 - 皮膚病如玫瑰痤瘡

早期眼瘡可熱敷治理

暗瘡可自然痊癒，早期的眼瘡也可以利用熱敷治理。熱敷方法很簡單，只要閉上眼，用乾淨及濕的熱毛巾敷在患處約15分鐘，每日重複最少四至五次，就有助打開腺孔及溶化油脂，令積聚在瘡內的物質自然流出，一般一至兩星期眼瘡便會消散。

不過，如果眼瘡已持續了一段時間，患處積聚的油脂已變硬，或患處已經有紅腫及痛的情况，便可能表示積聚的油脂和含膿較多，甚至出現較嚴重的細菌感染問題，可能要動小手術，把眼瘡𠝹開並清走膿液。

切勿亂滴眼藥水！

許多人認為眼瘡可以靠滴眼藥水解決，其實做法並不正確。市面上部分眼藥水含有類固醇，長期不當使用會增加患上青光眼和白內障的機會，造成永久視力受損，因此除非有醫生處方，不建議自行使用眼藥水去治療眼瘡。

眼科專科醫生劉韋形（撰稿人授權提供）

相關新聞：【青光眼】眼睛紅痛怕光因眼壓高？ 深近視或糖尿病高風險可失明