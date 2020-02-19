【心臟病】天氣凍6種疾病易發作　心臟病患起床前要先做這動作...

冬天冷熱溫差大，遇到冷氣團來襲，驟降的低溫就會讓血管緊縮、血液循環不良，特別容易造成心血管疾病爆發或誘發呼吸道的疾病，以下告訴你天冷時要注意的6種疾病，以及預防的方法。

天冷時要注意的6種疾病（點擊下圖看清！）

+ 10 + 9 + 8

1. 腦中風

氣溫變化經常會誘發血管收縮合併血壓高低起伏，當血壓過高時，會傷害到腦動脈，就可能會導致腦中風。而當血壓不穩定時，也可能讓硬化的血管斑塊剝落，形成了急性血栓而增加中風的機率。因此腦部血管本來就有狹窄的民眾，或是曾發生過腦中風的病人，在天冷時更容易發生腦部血管阻塞或破裂的問題。

預防這樣做：如果是有高血壓或心血管疾病的患者，應該要每日定時測量血壓並且依照醫生指示服藥，天冷時要特別注意保暖。

2. 心肌梗塞

天氣冷血管容易收縮，加上清晨睡醒前後，交感神經活性旺盛，特別容易心肌梗塞。 高血壓患者更要特別小心，若有突發性胸悶、胸痛、呼吸喘、冒冷汗等情形，應立即就醫檢查，避免錯過90分鐘黃金治療時間！

預防這樣做：有心血管病史的患者應照醫生指示用藥，在早上起床時不要過急，應該緩慢的起床讓身體甦醒。建議可在被窩裡先動一動，躺1~2分鐘後才起床，讓體溫變化不那麼大。如果要外出注意增添衣物。

3. 流感

台灣每年10月過後，即進入流感流行季。在12月中旬進入高峰期，通常持續至隔年的2到3月。（編按：根據衛生防護中心資料本港季節性流感一般於一至三／四月和七、八月較為流行。）

預防這樣做：可每年定期接種流感疫苗。維持良好的個人衛生，勤洗手、戴口罩，有助降低被病菌感染機會。

天冷時要注意的6種疾病（Heho健康授權使用）

4. 末梢循環不佳

天氣冷會讓人體代謝變慢、血液循環不佳，在加上末梢血管收縮，身體能量不足供應到四肢，所以就會產生手腳冰冷的狀況。

預防這樣做：氣溫低時可戴手套、穿襪子，達到減少體溫的散失。平時規律運動，可以讓身體氣血循環良好，就能有效改善手腳冰冷問題。

5. 氣喘

氣喘是一種慢性支氣管發炎。在天氣冷的時候容易誘發氣管收縮就會發作。國外研究顯示，若溫度差異達攝氏7度以上，很容易誘發氣喘與過敏發作。

預防這樣做：氣喘患者冬天控制氣喘，應規律服藥以及注意口鼻及身體保暖、減少刺激物。

6. 鼻炎

天氣變冷，容易引發過敏性鼻炎，亦可能受病菌感染引起上呼吸道的病毒感染而產生鼻炎症狀。

預防這樣做：戴口罩、圍巾保暖，預防過敏原刺激鼻子或遭受病菌感染。

相關文章：【手腳冰冷】5類體質導致手腳冰冷 中醫食療散寒改善怕冷體質

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】