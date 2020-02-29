【護眼】近視逾600度易併發4種眼疾　 護眼貼士減慢眼睛老化

「近視」沒有生命危險，也不會馬上失明，但對於眼睛的傷害非常大的，尤其是高度近視（超過600度以上）的人，得到白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變的機率比一般人大好幾倍，即使做了近視雷射手術，風險都還是存在。

雖然很多人認為成年之後，近視的度數就不會再增加，其實只是度數增加的速度比較緩慢而已。所以就輕忽了「近視」其實是一個非常嚴重的疾病，代表眼睛已經漸漸失去原本的功能，步入「老化」的階段。

眼睛的老化

近視只要累積超過600度，就算是高度近視，甚至有標準更嚴格規定是500度。即使做了任何處理近視的手段，都沒辦法改變近視帶來的眼睛傷害。只能「控制」眼睛症狀不要再惡化；包含戴眼鏡、近視雷射手術等，所以最好的方式，就是「不要讓自己的度數一直增加」。

高度近視可能造成的疾病（點擊下圖看清！）

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視網膜剝離 黃斑部病變 白內障 青光眼

因為近視會傷害角膜，視網膜也會被越拉越薄、睫狀肌也會彈性疲乏，甚至還會造成眼壓過高，而這些都是造成眼睛疾病的危險因子。

如何減緩近視

上述有提到，近視造成的傷害不是透過戴眼鏡、雷射手術就可以解決的，所以最好的方式就是「減緩近視增加的速度」，或是透過眼睛放鬆的運動、補充足夠的營養，來維持眼睛的新陳代謝。

近視可能造成的4種併發症 （Heho健康授權使用）

如何避免視網膜剝離、黃斑部病變？

因為視網膜會受損，主要的原因是「被拉扯而變薄」，還有「太勞累」，所以應該從「讓眼睛肌肉可以放鬆」開始練習。一般要放鬆肌肉，可以利用熱敷，或是按摩、運動來達成，但因為眼睛特別脆弱、容易受傷，建議選擇熱敷，或是用輕微的力道按摩眼睛周邊。

熱敷：每天晚上在睡前至少熱敷15分鐘，可以用熱毛巾、或是安全的熱敷眼罩；切記熱敷完後直接睡覺，不要再看手機或是書。 按摩：每天在眼睛疲勞時，可以沿著眼眶的範圍按摩，順時針、逆時針各3圈，內外眼角可以多加一圈。

如何避免白內障？

會產生白內障，除了「太勞累」之外，主要是加上眼睛接觸到太多的有害光線，所以建議可以透過「戴墨鏡」來防護眼睛，同時多吃一些抗氧化的食物，讓眼睛有充足的營養可以進行新陳代謝。

戴墨鏡：不是只有夏天才會有紫外線，如果沒有雲層遮蔽，冬天的紫外線含量也會很多，建議出門就戴上墨鏡或是帽子來遮蔽陽光。 吃抗氧化食物：多吃含有葉黃素、蝦紅素的蔬果，適量補充維他命A、C、 E等，像是粟米、深綠色蔬菜、海藻等。

如何避免青光眼？

雖然青光眼跟眼壓沒有一定的關係，但眼壓高也是青光眼的危險因子，而通常會覺得眼壓高，是因為血壓升高，除了上述提到的按摩、熱敷、多吃抗氧化蔬果之外，建議可以透過適度的運動來降低眼壓。

多運動：有氧運動可以幫助舒緩緊繃的肌肉、代謝廢物，間接降低眼壓，像是慢跑、快走、騎腳踏車等；建議在眼睛不舒服的時候，不要去做肌肉訓練的運動，避免增加眼壓。

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