【癌症】肺癌胃癌吃高溫醃製食品增風險？　7種癌症或因吃錯了

你知道有句成語叫做「病從口入」嗎? 意思是疾病多是由食物傳染引起。根據「美國癌症協會」研究指出，至少有35%的癌症是因飲食引起！長期吃的不對就可能引發多種癌症，所以現在你也可以改成「癌從口入」了，以下就來告訴有哪些癌症是由吃引起的。

飲食要注意！小心7種癌從口入（按下圖看清！）

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食道癌：喜歡趁熱吃

數據顯示，食道癌患者中平時喜歡吃熱食或熱飲者佔九成以上。高溫食物會損傷食道黏膜，嚴重時導致食道起泡、潰爛、出血，反覆如此便容易誘發癌症發生。

建議：吃飯時，食物溫度保持在60℃以下為最佳

肝癌：食物受潮發霉變質

肝癌的發生跟日常飲食脫不了關係，長期食用保存時間過長或者發霉變質的食物容易誘發肝癌，因為黴菌會產生橘黴素、黃麴毒素等有害物質（常見於保存不當的花生、粟米、堅果等）。其中黃麴毒素是一種有強烈生物毒性的真菌毒素。已有動物實驗具體指出黃麴毒素的高度致癌性。在台灣，乙型肝炎病毒仍是造成肝癌的主要原因，而長期攝入黃麴毒素，更會大幅提高肝癌發生的機率。

建議：一旦若發現食物發霉、過期，都應立即丟棄。且建議可將食物放入密封的防潮罐中，或是使用防潮劑以保持乾燥。

乳腺癌：高脂肪高熱量

高脂肪高熱量飲食，是乳腺癌「刺激」劑。它會改變內分泌的，增加癌變機率。所以喜歡吃煎炸食物、加工肉製品等高脂肪高熱量食物的女性，患乳腺癌風險更高。

建議：適當的節制脂肪類和高熱量的食物，多吃蔬果飲食均衡，並多運動鍛鍊，減少過量脂肪的堆積。

數據顯示，食道癌患者中平時喜歡吃熱食或熱飲者佔九成以上。（Pooja Chaudhary/Unsplash）

肺癌：高溫烹調

煎、炒、炸等高溫烹調方式容易增加癌症風險，因為一旦沒控制好油溫，就會產生大量夾雜致癌物質的油煙，再加上很多廚房通風不佳，人體吸入後便增加患肺癌風險。

建議：多採取蒸、煮、燉、汆等低溫烹調。

胃癌：愛吃醃製食品

胃癌成因和飲食有很大的關係，尤其是醃製食品。胃癌的最大誘因是幽門螺旋桿菌，而醃製食品含有大量的鹽，鹽會讓幽門螺旋桿菌變得活躍，增加罹患胃部疾病的可能性。

建議：少吃醃製食品，若真的想吃醃製食品，不要食用醃製時間不足1個月的蔬菜。

大腸癌：吃菜少吃肉多

現代人吃肉太多，而吃菜太少，容易出現便秘。長期便秘，會使腸道反覆吸收有害物質，進而誘發大腸癌。

建議：吃肉和吃菜的比例最好在1:5-1:4之間，並且每天吃50-100克雜糧。

口腔癌：煙酒不離口

抽煙、飲酒、嚼檳榔是頭頸癌的主要危險因子。研究指出，同時有這3種習慣的人，罹患頭頸癌的風險是沒有這些因子的123倍。而世界癌症研究基金會報告也稱40%以上的口腔癌與酒精有關。而吸煙是40歲以下人群罹患口腔癌的禍首。

建議：避免吸煙、飲酒和嚼檳榔，保持良好的口腔衛生。

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