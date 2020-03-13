【口臭】焦慮易怒5類人易口臭　反映身體失衡3種食療助紓緩

新冠肺炎（即武漢肺炎）疫情持續，為了預防感染，大家外出時都戴上口罩，由於呼出的空氣再度被吸入，有沒有口臭自己一定聞得到，即使別人未必聞到，但亦需正視這個問題。中醫師張婉蘭指，口臭的產生源於人體的各種慢性疾病，雖然不是病，卻是一種病徵，是人體機體失衡的表現，而喜歡喝酒、容易生氣等五類人特別容易有口臭問題。

口臭問題不但會影響人際交往，而且更可能反映身體問題。（韓劇《金秘書為何那樣》劇照）

中醫師張婉蘭表示，口臭是指因人體內部機能失調而導致口腔內出現難聞氣味的病徵，多表現在呼氣時，會有明顯異味，刷牙漱口均難以消除，是一股發自體內部的臭氣。

在中醫的角度而言，喜歡喝酒、容易生氣、有焦慮情緒、患有消化道炎症以及舌苔太厚的人都容易有口臭問題。

容易有口臭的5類人（按圖了解）

+ 6 + 5 + 4

1.喜歡喝酒的人（肝膽濕熱）

喝太多酒會導致肝膽功能失調，一旦肝膽的疏泄功能變差，便容易出現口臭。此外，喝酒會讓口腔內的厭氧菌變得活躍起來，令嘴巴內全是臭味。

愛喝酒的人，口氣會帶有酒精味道，如有肝硬化或肝衰竭，口氣更會帶鐵銹味或血腥味。

2.容易生氣的人（肝火上炎）

很多人都覺得口臭只是跟吃進去的食物有關，但是口臭有時也會與心理狀態有關，一些容易激動發怒的人，很容易因肝火上炎發生口臭現象。

易生氣的人，口氣像一般垃圾腐臭味，另會有口苦，眼紅筋較多等症狀。

3.有焦慮情緒的人（肝鬱化熱）

焦慮情緒是一種負面情緒，這種情緒也會導致口臭。一般來說，如果長期處於精神緊繃的狀態，睡眠質量低，生活也不規律，就很容易因肝鬱化熱引起口臭。

有焦慮情緒的人的口氣都像一般垃圾腐臭味。

張醫師指，不少人長期戴口罩覺得口氣增加，因為呼出的空氣再度被吸入，如本身有口氣問題，便會以為問題加重，但長期戴口罩與口臭本身並無直接關係。

4.患有消化道炎症的人（胃火上炎或胃陰不足）

在日常生活中一些炎症患者很有可能會有口臭，例如食道炎、潰瘍性結腸炎、慢性胃炎等。這些炎症有機會阻礙消化道運化，引起內容物反流，導致口臭現象。

有消化道炎症人士口氣多酸宿味重，胃火重人士，多伴胃痛、多食易饑等症狀。

5.舌苔太厚的人（脾胃濕熱）

正常人舌頭上多多少少都有舌苔，脾胃濕熱者的舌苔太多太厚，加上長期不清理而導致口臭。

舌苔厚膩人士口氣多與進食之食物有關，多為食物腐敗氣味。另外多伴有濕重症狀，如易疲倦，時有噯氣、大便溏。

張醫師提供了3種食療，以緩解口臭問題。（按圖了解）

+ 9 + 8 + 7

1.麥門冬粥

功效：清肺胃火、養胃陰

材料：麥門冬30克、粳米100克、冰糖適量。

做法：1. 將麥門冬洗淨，加水煎熬，棄渣取汁待用；2. 粳米洗淨後放入鍋內，加水適量，加入麥門冬汁和冰糖；3. 大火煮開後，轉小火煮熟，即可食用。

吃法：每日1次，連吃數天。

2.芳香化濕茶

功效：芳香化濕，清胃熱，清新口氣

材料：杭菊花6克、麥冬9克、薄荷葉6克、藿香9克、佩蘭6克

做法：將材料放在茶袋中，然後加入適量熱水，焗茶代水

飲法：每日飲用，亦可用作漱口

3.加味甘露飲

功效：補腎水，消除胃火。

藥材：生地黃、熟地黃、枇杷葉、天冬、麥冬、石斛、茵陳、黃芩、枳殼、甘草。（如舌苔厚膩可加蒼術）各少許

做法：6碗水煲45分鐘至1碗飲用

飲法：1星期1至2次。由於此方較寒涼，如飲用前需諮詢註冊中醫師意見。

其他預防口臭貼士 （按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

1.多喝水，增加唾液的分泌

2.保持情緒穩定

3.盡量避免食用香料或有強烈氣味的食物，如洋蔥、大蒜、韭菜、臘腸等，可適度消解胃脹氣所導致的口臭

4.多吃蔬果類食物。新鮮水果與蔬菜可強化腸胃蠕動，蔬菜中含有大量纖維，能幫助消化、防止便秘，減少口臭的機會。多吃蘋果、橙與芹菜等，也能幫助清潔牙齒、分散口腔細菌、刺激唾液的產生，保持口氣清新。

5.保持口腔衛生。早晚刷牙，保持牙齒乾淨。刷牙別忘記刷舌頭，因為舌頭含有大量可發酵的食物細菌。

6.定期找牙醫檢查及洗牙。

7.茶葉去臭法。吃了大蒜、洋蔥後，口腔有一股異味，可以嚼一些茶葉，消除口臭。

8.鹽水漱口。用鹽水漱口，可以消滅口腔細菌，從而消除口臭。

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