【新冠肺炎】消毒洗手過多易致濕疹哮喘　5大反效果減免疫力

新型肺炎疫情在各地爆發後，不少人都加強衛生，不過有些人在過分憂慮下，或出現「過度清潔」或「過度消毒」的行為。「乾淨」聽起來是好事，不過，一旦過度，就可能會形成反效果。兒童免疫及傳染病專科醫生何學工就指，免疫系統如果缺少刺激，長遠可能形成一個狀態，可能會容易產生過敏反應，或是會有免疫偏執的表現。

什麼是「過度清潔」？

何醫生指，其實並沒有一個絕對的標準去衡量「過度清潔」。「過度」一般指你出現焦慮，或清潔至手腳都損傷，仍十分擔心；在這情況下，可能已經出現過度的情緒。當你不清潔、不消毒，就會好不安、發脾氣、好緊張、罵人，燥底等，都可能是一些不好的跡象，即是你可能已脫離一般人的接受能力。

而過敏症，很多人都誤解是身體不夠強健才會產生，但《香港過敏協會》資料顯示，過敏是人體免疫系統對無害外來物質所產生的發炎反應。那麼，除了易過敏外，太乾淨究竟還會造成什麼問題呢？（按圖）：

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1）可能容易過敏，或患有濕疹

《香港過敏協會》資料顯示，在香港每五個人便有一個人在不同時期患有濕疹，而引發原因之一就包括自身免疫情況。兒童免疫及傳染病專科醫生何學工指，免疫系統如果缺少刺激，長遠可能形成一個狀態，可能有剩餘的力度，可能會容易產生過敏反應。

皮膚科專科醫生林嘉雯表示，日常生活中本來就有各種細菌及寄生蟲與大家並存，如孩子在年幼時就開始接觸它們，其實是可令免疫系統慢慢變得成熟，並在過程中學懂分辨有害和無害的物質。相反，一直避免讓孩子接觸這些生物，那他們日後即使是面對無害物質，免疫系統亦有機會產生過度反應，增加患上過敏疾病的機會。所以，年幼時過度的保護及消毒是有機會帶來反效果的。

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2）容易出現自體免疫症

何醫生指，免疫系統如果缺少刺激，長遠可能會容易有免疫偏執的表現，當中最常見的就是易患自體免疫症。自體免疫症可能會自己攻擊自己的免疫系統。加上有另一種講法認為，當傳染病減少後，都會為非傳染病健康帶來長遠的影響，例如糖尿病、高血壓、肥胖等，或和免疫、體內的益菌減退，體內益菌的複雜性、多元性減退有關。

《BBC》的報道中，貝克職業教育學校（Becker Professional Education School）微生物學家瑪麗·盧布什（Mary Ruebush）表示，「如果將免疫系統置身於無菌環境中，就好比把大腦的感官功能剝奪了一樣。這最終會導致免疫系統紊亂，因此，過敏和自體免疫病例的增加與很多人太愛乾淨有關」。

從某種意義上講，免疫系統就像一個農夫。它可以確保我們的身體具備各種對生長發育、生理機能、新陳代謝甚至大腦功能至關重要的微生物，同時也會進行一些除草工作，處理掉那些包含病原體的微生物。這也就難怪很多疾病都與微生物叢缺乏多樣性有關。

3）造成皮膚乾燥、龜裂、紅腫

不少人在疫情爆發後，都隨身帶備酒精搓手液，並勤加使用，卻發現雙手皮膚除了開始乾燥、龜裂，更疑有紅腫、敏感，甚至有「主婦手」和濕疹等症狀。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，「明白香港人精神壓力大，但都不要過量洗手，要特別注意係進食前或接觸外物後要消毒，但如果喺屋企，其實唔使成日洗。」

另一位皮膚科專科醫生侯鈞翔則指出，市面上的酒精搓手液大部分都有基本保濕成分（例如甘油），能持久地保護皮膚，但由於酒精濃度高（約70%），因此使用時殺菌之餘，也會帶走皮膚的脂肪及一些組織成份，對皮膚的屏障會造成較大傷害。

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經常洗手患有強迫症？（按圖）：

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4）消毒變中毒

漂白水雖然是家居清潔的重點用品，但不說不知，它原來亦是家居中毒的頭號殺手！這是由於是一種強氧化劑，對人體的黏膜、眼睛、皮膚皆有刺激性，若然使用過量或稀釋不當，吸入後會導致咳嗽，甚至造成支氣管炎、肺水腫，而當中的四氯化碳，同樣對肝臟毒性很強，長期接觸，對健康或有一定影響。

然而，其他殺菌劑一樣隱藏着不少健康危機！韓國早於2011年便揭發了一宗加濕器殺菌劑導致百人死亡的事件，雖然時隔八年，至今仍然有不少受害者繼續受殘留的毒性煎熬，一名16歲少女，便因自幼吸入有問題的殺菌劑，導致免疫力大減，患上風濕性關節炎、甲狀腺功能低，以及嚴重脫髮，連家人的皮膚和呼吸道也相繼出現各種疾病，一家四口飽受折磨。

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因此大家在消毒的同時，要小心使用分量及使用方法，以免得不償失。以下是人們經常做錯或忽略的15個防疫要點，你又做錯過幾多？（按圖）：

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5）容易引發哮喘

香港中文大學研究，指哮喘的發病率持續上升，尤其是在一些衞生水平較高、生活西化的社會。在本港，每年便有6,000至8,000宗因哮喘入住公立醫院的個案，死亡個案達100宗。

研究人員分析了來自歐洲和內地逾2,000名兒童的血液樣本，當中包括健康或患有哮喘的兒童。結果發現一款蛋白質的水平是引起兒童哮喘的關鍵因素。居於城市的哮喘病童體內這種抗炎蛋白的水平較健康兒童低50%。

與此同時，研究顯示暴露於田園粉塵當中能達到抗炎作用。很多家長為了令小朋友減低過敏，都會隨身帶備消毒濕紙巾，在家居又會用1:99的漂白水清潔物件，反而會令小朋友無法接觸不同的細菌和微生物，使他們的免疫系統不懂分辨細菌，以及處理不同的細菌，變得更容易生病。

中大醫學院兒科學系教授黃永堅認為，小朋友多接受田園有助他們預防過敏，甚至減低過敏性哮喘患者的發炎程度。他建議家長多帶小朋友到郊野公園、行山，接觸田園空氣，有助減低孩子身體的過敏反應。

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何醫生：「人無法生存在無菌的狀態」

當你發現自己「過度清潔」，特別發現自己對細菌或病毒的恐懼大一點，理論上染上傳染病會相對少一點。不過，大家要記得保持平衡。何醫生指，「人無法生存在無菌的狀態」，其實大家無時無刻都和細菌有接觸。免疫是一個雙刃劍，一方面需要它有保護性，另一方面希望和微生物世界有接觸，並保持平衡。

當然，鑑於新型冠狀病毒疫情，很多人都將衛生標準提高很多，不過他提醒，大家應保持平常心，適當地保持衛生，平衡飲食，並保持飲食多元化，都會有助提高及保持免疫力。

（資料來源：《香港過敏協會》、《BBC》、香港中文大學研究）

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