【中風】起床暈、頻頻打呵欠腦中風先兆？5大預防方法保暖多飲水

一到了下午，許多人會開始呵欠連連、昏昏欲睡，對大多數人來說，這只是正常的現象，但對於有些老年人來說，可能是中風的前兆！臨床觀察發現，患缺血性中風的患者，80％在發病前5～10天，會出現呵欠連連的現象。

為何中風前幾天會一直打呵欠呢？這是因為人的動脈粥樣硬化、管腔變窄、血管壁彈性降低，致使流向大腦的血液量減少。而大腦對氧氣十分敏感，當大腦缺血缺氧時，即引起呵欠頻頻，昏昏欲睡。

打呵欠可使胸腔內壓力下降，上下腔靜脈回流心臟的血量增多，心臟的輸出血量增多，腦細胞的供血能力得到改善。但這種改善是暫時的，因此，頻頻打呵欠常預示著，缺血性中風可能在近期發生。

除了呵欠連連外，缺血性中風還有其他的一些前兆，值得人們注意（點擊下圖看清！）

1. 突發性眩暈：眩暈是腦血管疾病中極為常見的症狀，可發生在發病前的任何時段，尤以清晨起床時最多。此外，突發性頭痛也是前兆之一。

2. 步態異常：步履蹣跚，走路腿無力是偏癱的症狀之一。如果步態突然變化，並伴有肢體麻木無力，就要特別留意。

3. 高血壓病人流鼻血：數次大量流鼻血，再加上眼底出血、血尿，出現這些症狀的高血壓病人，可能在半年之內會發生缺血性中風。

4. 血壓異常：血壓突然持續升高到200/120毫米汞柱以上時，是發生腦出血的預兆；血壓突然降至80/50毫米汞柱以下時，是腦血栓形成的預兆。

生活中人們若採取健康的生活方式，積極有效地控制心血管疾病的危險因素，如控制高血壓、高血脂、心臟病、糖尿病等，同時注意合理調配膳食、增加運動、戒煙限酒，3/4的心血管疾病是能被控制的。

預防腦中風5大注意事項：

腦中風主要是由於高血壓和腦動脈硬化引起的，同時還和飲食習慣、天氣寒冷等有關。

1. 穩定血壓

在確診為高血壓後，每天要堅持按時服藥，定期回診。飲食要保證低脂、低鹽、低糖，還應多吃蔬菜、水果、豆製品，少吃動物肝臟，戒煙戒酒。

2. 防止便秘：

可多吃含纖維多的食物，早晨起床做腹部按摩。另外，避免在蹲著上廁所，因為可能導致下肢血管發生嚴重擠壓、腹部壓力增高導致的血壓升高

3. 預防摔跤：

老年人摔跤容易造成顱內血管破裂，引起腦出血。所以要盡量避免跌倒。

4. 注意飲水：

老年人在睡前適量飲水，晨起的時候喝1杯溫開水，可以使體內的血液黏稠度降低，減少心腦血管病的發作。

5. 注意保暖：

對老年人來講，寒冷的天氣會引起血管收縮，易導致血壓上升，老年人應根據個人健康狀況，選擇散步、體操等運動方式，保持身體良好的血液循環。

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