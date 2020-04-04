【脂肪肝】肥胖服過量止痛藥13類人屬高危　持續受損會致肝硬化

脂肪肝（Fatty liver）指的是脂肪在肝臟過度的堆積，雖然人的肝臟本來就會囤積些許脂肪，不過如果脂肪的重量佔了肝臟的5%~10%，就會形成脂肪肝。脂肪肝的症狀通常不會造成永久性的傷害，只要靠著健康的飲食、良好的作息與生活習慣，還是有機會可以逆轉脂肪肝。 然而一旦堆積了過多脂肪，就會阻礙肝臟的解毒的功能，導致毒素累積在體內。通常肝臟細胞老化、受損的話，肝臟能夠自我修復、生成新的肝臟細胞，但如果肝臟持續受損，可能就會留下永久的損傷，最後導致肝硬化（Cirrhosis）。 文：Amy Yang 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

脂肪肝常見嗎？

大約10%~20%的人都有脂肪肝的問題，只是沒有明顯的發炎或肝臟受損症狀。儘管如此，只要均衡飲食、規律運動、正常作息，減少肝臟疾病的風險因素，就能改善脂肪肝。想了解更多資訊，可諮詢您的醫生。

脂肪肝的症狀

脂肪肝通常不會顯現出特定症狀，可能只會讓人覺得疲憊，或是隱約覺得腹痛。有脂肪肝的人肝臟可能會微微腫大，只要透過物理治療師就能發覺。如果脂肪過多，可能導致肝臟發炎，而肝炎患者會食慾不振、體重減輕，並且感覺異常疼痛、虛弱及意識模糊。

肝病5大症狀：(按圖)

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什麼時候應該去看醫生？

如果您有任何上面列舉的徵兆或症狀，或其他任何問題，請諮詢您的醫生。每個人的身體狀況都不同，最好的方法是，請您與您的醫生詳細溝通、討論，以了解您個人的健康狀況。

脂肪肝的的原因

目前認為造成脂肪肝最主要原因，是酗酒或飲酒過量，但還是有許多患者未酗酒卻罹患脂肪肝的案例，醫生目前仍未找出確切的原因。如果身體製造過多的脂肪，或是代謝脂肪的速度不夠快，就有可能形成脂肪肝，而過多的脂肪儲存在肝臟細胞，並且不斷累積的話，就會罹患脂肪肝病。另外，高熱量飲食不一定會直接導致脂肪肝。

脂肪肝的風險因素

如果您有以下症狀、疾病，或是身體狀況，形成脂肪肝的風險就會更高：

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脂肪肝的診斷與治療

以下資訊並非醫療診斷，想要有進一步的資訊，請隨時諮詢您的醫生。

如何診斷脂肪肝？

如果醫生研判您可能有脂肪肝，需為您安排進一步的身體檢查才能確認，常見的診斷方式如下：

血液檢測：透過血液檢測，醫生可能會發現您的肝酵素指數高於正常值。不過肝酵素指數過高並不一定等同於脂肪肝，還需要進一步的檢查才能確定造成肝臟發炎的原因。

超音波檢查：在超音波照片中，肝臟堆積脂肪的部分會呈現白色。透過電腦斷層掃描（CT）或核磁共振（MRI）等成像檢查，醫生也能發現堆積在肝臟中的脂肪，不過如果有其他更嚴重的肝功能受損，則無法透過成像檢查得知。

肝臟切片檢查：局部麻醉後，醫生會在肝臟插入細小的針，採樣肝臟組織後做進一步的檢查。只有透過肝臟切片檢查，才能確定您的肝臟是否囤積了過多脂肪，並且有助於醫生找出確切的病因。

如何治療脂肪肝？

如果您的脂肪肝是因肥胖或不健康的飲食習慣而引起，醫生可能還會建議您多運動，並且避免特定食物。減少每日攝取的卡路里不只能減重，也有助於維持肝臟的健康；少吃高熱量、含糖量高的食物，也能幫助您逆轉脂肪肝。您可以多吃新鮮的蔬果、全穀類食物等天然、健康的食物，少吃紅肉，改成從雞肉、魚肉等瘦肉攝取動物性蛋白質。

目前仍未有能治療脂肪肝的藥物或手術，不過醫生可能會提供您降低風險之建議，例如：

- 減少或避免攝取酒精 - 控管膽固醇指數 - 減重 - 控制血糖

脂肪肝的生活調整與居家療法

以下生活習慣與居家療法可幫助你對抗脂肪肝：

- 遵從醫生指示服用糖尿病或降膽固醇藥物。 - 維持每天運動30分鐘的習慣，降低脂肪、維持健康體態。

若您有任何疑慮，請諮詢醫生，以獲得最妥善的照護。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：脂肪肝】