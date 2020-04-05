【病毒性腸胃炎】亂服抗生素或弄巧反拙　出現5症狀要趕快就醫！

病毒性腸胃炎（Viral gastroenteritis），俗稱腸胃型感冒（Stomach flu）是一種腸道感染，通常伴隨著水性腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐，有時還有發燒等症狀。若是嬰兒、老人或是免疫系統受損的人得到病毒性腸胃炎，嚴重的個案可能會死亡。 文: Kai Shih 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

腸胃型感冒有多常見？

病毒性腸胃炎非常普遍，任何年齡層的人都可能會得到，但是有方法降低得病的機率，請與醫生討論以獲更多資訊。

病毒性腸胃炎的症狀

下列為常見的病毒性腸胃炎症狀：

- 通常為水樣便（非血便，若有血便代表可能感染的症狀很嚴重）。 - 腹部絞痛。 - 噁心、嘔吐。 - 有時會肌肉痠痛或頭痛。 - 輕微發燒。

本篇文章並未列出所有腸胃炎的症狀，若仍有疑慮請詢問醫生。

什麼時候該看醫生？

若有下列症狀就建議就醫：

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病毒性腸胃炎的原因

最常得到病毒性腸胃炎的原因，是與感染的病患有接觸，或是吃到受污染的食物或水。有許多病毒都會造成腸胃炎的症狀，如：諾羅病毒（Noroviruses）、輪狀病毒（Rotavirus）等。

病毒性腸胃炎的風險因素

下列為可能使人得腸胃炎的風險因素：

- 年幼的孩童：還在托兒中心的小孩會因為免疫系統還不夠強，所以特別容易受感染。 - 老人：老人的免疫系統會隨年齡慢慢變差，尤其像安養院內的老人，會因為群居更容易感染。 - 密集居住：任何密閉而且群聚處，都可能會是病毒性腸胃傳染之處。 - 免疫系統較弱的人：所有免疫系統較弱的人，得病毒性腸胃炎的風險也較高 ，如HIV感染者和愛滋病患者、接受化療的病患等。

病毒性腸胃炎的診斷與治療

本篇文章不代表任何醫療建議，請諮詢醫生以獲更多資訊。

如何診斷腸胃炎？

醫生會依據患者的症狀進行檢查，來判斷是否得了病毒性腸胃炎，有時也會問患者居住的社區是否也有人也得腸胃炎。醫生也可能會進行糞便快篩，檢測是否有輪狀病毒、諾羅病毒、細菌感染或寄生蟲。

如何治療腸胃炎？

目前針對病毒性腸胃炎並沒有確切的治療方式，因為服用抗生素對殺死病毒沒有太大的效果，而且過度服用抗生素還會導致某些細菌產生抗藥性。所以一般而言，一開始的治療方式都是採自我照護的居家療法。

病毒性腸胃炎的生活調整與居家療法

以下的生活模式與居家療法可能有助於對抗病毒性腸胃炎：

- 選擇較清淡的液體進食，像是喝水或是清湯，請避免飲用含咖啡因的飲品或是飲酒。 - 選擇較好消化的食物，像是梳打餅乾、白麵包片、香蕉、米飯或雞肉。若吃完仍有噁心感，請不要再進食。 - 在病情沒有好轉之前，不要進食，尤其是乳製品、含咖啡因或酒精的食物、尼古丁、高油或高度加工的食品。 - 一定要多休息，因為生病和脫水的狀況會讓人疲憊不堪。

若仍有任何問題，請與醫生討論最適合自己的治療方式。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：病毒性腸胃炎】