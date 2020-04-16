【漱口水】增口腔癌風險？刷牙後即用就錯！正確用漱口水5大須知

新冠肺炎病毒，由於會攻擊人體上呼吸道，讓不少人相信用漱口水殺滅口腔內的細菌，能有效預防感染新冠肺炎。其實，不少人也會每天使用漱口水，以清潔口腔，去除口臭、預防牙周病等，但漱口水是否就能對抗新冠病毒？又是適合每日使用？牙醫張嘉熙為大家解構關於漱口水的種種謬誤，和教大家如何正確使用漱口水。

漱口水可殺滅新冠肺炎？

網上傳言以「殺菌99.9%」的漱口水，可殺滅口腔內的新冠肺炎COVID-19病毒，阻隔病毒進入呼吸道，防止感染。但牙醫張嘉熙指，目前尚沒有任何實驗證明，漱口水可以殺滅新冠肺炎COVID-19病毒。他還強調口腔內不可能完全沒有細菌，而且有些細菌更有助健康，例如有些好菌可將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，亞硝酸鹽連同口水被吞嚥，血液循環系統會將其轉化成一氧化氮，使血管變闊降低血壓。

使用漱口水會影響味覺?

漱口水只會短時間影響味覺，長遠不會太大問題。影響味覺的是漱口水中的其中一種成分Chlorhexidine，這種成分在香港很常用，作用是預防牙齦炎及控制牙菌斑的生長，不過，同時也有影響味覺的副作用，一般會減低對苦味與鹹味的感受，但幾小時後便可恢復，毋須太過擔心。

牙醫張嘉熙指，目前尚沒有任何實驗證明，漱口水可以殺滅新冠肺炎COVID-19病毒，而且口腔內也不可能完全沒有細菌。（圖片由受訪者提供）

按圖看清漱口水的好處及壞處：

+ 4 + 3 + 2

漱口水的4大好處：

1.口氣清新

部分漱口水可使口氣清新，因為加入了薄荷精油等成分。

2.預防蛀牙

含氟成分的漱口水可以減低蛀牙的機會，鞏固牙齒。

3.預防牙石

含有氯化鋅成分的漱口水可以預防牙石。

4.防敏感

含有例如硝酸鉀等抗敏感成分的漱口水可以防敏感。

漱口水的2大壞處：

1. 容易口乾

市面上部分漱口水會添加薄荷精油，以增加使用後的清新感，因此也需要加入酒精來溶解這些非水溶性的成分。不過，使用含有酒精成份的漱口水容易口乾，令口腔黏膜不適或變乾。

2. 增加患口腔癌的風險

使用含有酒精成分的漱口水或可增患口腔癌的風險。2014年，歐洲共同體參與一項關於口腔健康與口腔癌的關係研究指出，1,963名參與研究的口腔癌患者中，1.8%人士每日用含酒精成分的漱口水三次或以上。但張醫生指雖然醫學界未有定論，仍值得大家留意。

按圖看清使用漱口水須知：

+ 3 + 2

1. 使用不含酒精成分的漱口水

張醫生建議毋須使用含酒精成分的漱口水，因為酒精的刺激性高，可令口腔黏膜不適或變乾。再者，無必要為使用含酒精的漱口水，而冒患上口腔癌的風險。

本港市面上不少漱口水含酒精成分，但並沒有列明濃度。美國食品藥物管理局曾規定，漱口水的酒精成分不可多過25%。選用時如有疑問，請向牙醫諮詢。

2.有需要才用

在特殊情況下才需使用由醫生處方的漱口水，例如剛剛做完牙科手術，希望口腔更清潔，以減低發炎、感染的機會 。

另外，部分人因某些口腔部位難以清潔，或因受傷、年紀老邁而導致手部不靈活，難以刷牙才使用漱口水，比完全不刷牙較衞生。

3. 按需要選用

若是正確地刷牙、牙齒健康的人毋須長期使用漱口水，如有個別口腔問題如蛀牙、牙石才因應需要選用，間中使用沒有問題。

4. 刷牙及使用牙線不可少

漱口水只是輔助，主要清潔牙齒的方法仍靠刷牙和使用牙線或牙縫刷。不少人以為用了漱口水就不用刷牙或隨便刷刷即可，但其實漱口水只是殺到表面的細菌，未必能幫助殺滅底層細菌，仍可形成蛀牙和牙周病。

5. 刷牙與漱口時間相隔30分鐘

牙醫通常建議的刷牙及使用牙線或牙縫刷，相隔30分鐘才漱口。這是由於漱口水與牙膏成分可能相沖，兩者中和而減低功效。

資料來源：NHS（National Health Service）

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