【護肝】新冠肺炎患者肝臟受損皮膚變黑？護肝7招盤點18款食物

新冠肺炎患者，一般都會出現咳嗽、發燒或呼吸困難的症狀，近期也發現有部分患者失去嗅覺或味覺。早前武漢市中心醫院有2名醫生受感染，成為重症患者後，經過兩個多月治療才轉危為安，但發現他們的皮膚均嚴重發黑。專家指可能是因重症患者肝臟受損，導致色素暗沉，待肝臟功能修復應可逐漸回復舊觀。肝臟受損會造成皮膚變色外，還會造成什麼影響？日常生活中可以如何護肝？

肝臟是人體第二大器官，主 要功能包括解毒或過濾血液中的有害物質（例如酒精及化學物）、製造膽汁以幫助分解脂肪、將葡萄糖轉化為肝糖、儲存重要的營養素（包括肝糖、維他命和礦物質），以及調節膽固醇和合成血漿蛋白。一旦肝臟受損，身體會出現不同症狀，大家應如何護肝呢？（按圖）：

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新冠肺炎會傷肝？

當人畜共通傳染的冠狀病毒由呼吸系統開始擴散，肝臟一般都會受害。醫生在沙士、中東呼吸綜合症，和新冠肺炎患者身上，都有發現肝臟受損的跡象。雖然受損一般較為輕微，不過也有嚴重的案例，並導致肝臟嚴重受損，甚至肝衰竭。

按圖了解新冠肺炎如何影響其他器官：

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傷肝的症狀

當肝臟受損時，你或會出現以下症狀，不過或和其他疾病的相似症狀弄混了，因此要特別注意（按圖）：

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- 口臭 - 消化異常 （反胃、噁心想吐、食慾不振） - 眼睛變黃 - 黃疸 - 皮膚蠟黃 - 極度疲憊 - 在下午輕微發燒 - 皮下出血

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護肝7招

1）多吃護肝食物

有些天然食物會促使肝臟排毒過程更暢順，大家不妨可多吃以下有助護肝的食物：

- 富含纖維的食物（蘋果、紅蘿蔔、西芹、紅菜頭）

- 大蒜

- 牛油果

- 薑黃

- 合桃

- 綠茶

- 柑橘類水果（檸檬、橙）

- 西蘭花、甘藍、椰菜、椰菜花

- 葉菜類蔬菜、生菜、油麥菜

2）盡早吃晚餐

據外國營養學家Dr.Anju Sood的說法，肝臟會自我「清潔」，過程主要在午夜開始，因此建議盡早吃晚餐使肝臟能夠休息。

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3）多飲水

大家日常應多飲水，有助身體排毒。按圖看飲水好處：

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根據2015年《非傳染病直擊》資料，2011年的研究發現高蔗糖或果糖的膳食，與非酒精性脂肪肝有關。因此，應避免飲用含大量蔗糖或果糖的汽水和其他含糖飲料。

4）多做運動

恆常體能活動可減低新陳代謝風險和減少肝臟脂肪。成年人每星期應進行最少 150 分 鐘 中 等 強度的體能活動（例如快步行、慢速游泳或悠閒地踏單車）或 75 分鐘劇烈強度的體能活動（例如緩步跑、快速游泳或劇烈地踏單車）或相等的活動量。兒童及青少年應每日累積最少 60 分鐘中等至劇烈強度的體能活動。

5）維持體重和腰圍適中

不論體重指標多少，男性的腰圍應保持在90厘米（約 36 吋）以下，而女性的腰圍則應保持在80厘米（約 32 吋）以下。對過重和肥胖的人士來說，減少體重有助減少脂肪在肝臟積聚。2012年一項系統性回顧亦指出將體重降低 4%至 14% 可減少肝臟脂肪。

6）避免飲酒

肝臟作為分解酒精的最主要器官，特別容易受到酒精代謝的影響。，過量飲酒可導致肝臟肥大，逾 90% 酗酒的人士患有酒精性脂肪肝疾病。

7）不吸煙

吸煙會加速非酒精性脂肪肝的演變，部分原因是由於吸煙影響胰島素抗阻。吸煙連同過重和肥胖，可對非酒精性脂肪肝的發展產生協同效應。

（資料來源：《非傳染病直擊》、2011年的研究、2012年系統性回顧）

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