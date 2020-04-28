【眼腫】塵蟎引致結膜炎床單枕頭是元兇？4大方法減低塵蟎致敏原

新冠肺炎疫情持續，因抗疫長留在家竟會眼紅眼腫？眼科專科醫生鍾震宇表示，眼紅除了可因紅眼症引起，敏感性結膜炎亦會導致眼痕及紅腫等等，床單、枕頭套和被單是塵蟎的溫床，增加患敏感性結膜炎的機會，更列出紓緩及減少致敏原的方法。 撰文：眼科專科鍾震宇醫生

新型冠狀病毒疫情席捲全球，為防止疫症蔓延，市民都盡量留在家中，減少聚會，以保持社交距離。但最近診所多了不少眼睛紅腫的病人前來求診，「醫生，為什麼我整天留在家中都會患上紅眼症？」病人求問。

留在家中的時間多了，接觸塵蟎致敏原的機會亦相應增加。（hubblecontacts/unsplash）

眼紅未必是紅眼症

其實，每當眼睛受到任何傷害、或感染、或刺激，往往都會出現眼睛紅腫的情況，但是眼紅並不等同俗稱「紅眼症」的「急性結膜炎」感染。依據筆者觀察，最近眼睛紅腫的個案，多與「敏感性結膜炎」有關。

塵蟎可致敏感性結膜炎

敏感性結膜炎可以分為季節性和全年性兩種。季節性通常發生於春秋兩季，與花粉季節有關；後者的致敏原是全年性，在都市生活中，塵蟎是最常見的家居致敏原。

《Business Insider》引述研究指，我們每晚會掉落約1500萬個皮膚細胞，床單枕頭會滿佈塵蟎，研究亦得出枕頭可含16種不同的真菌和數百萬個真菌孢子，當中細菌量更比馬桶多數千倍。（k_yasser/unsplash）

塵蟎只有二至三毫米，用肉眼難以看見。他們靠食用從動物皮膚上脫落的表皮細胞維生，常見於床單、枕頭、地氈、毛公仔等的纖維上。當眼睛附近的肥大細胞（mast cell）受到致敏原的刺激，便會釋放出組織胺（histamine），導致血管擴張、滲漏和水腫。

敏感性結膜炎病徵：（按圖）

由於市民最近在家的時間多了，接觸塵蟎致敏原的機會也相應增加，眼腫眼紅的你不妨試試以下的紓緩方法。

處理敏感性結膜炎，要先從減低塵蟎致敏原着手：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

1. 每星期用攝氏60度以上的熱水洗滌枕頭袋、床單，再用乾衣機的高溫或太陽的紫外光紫外線殺滅塵埃蟎

2. 每天用裝有高效能過濾器(HEPA filter)的吸塵機或塵蟎清除機清潔床單、被鋪及枕頭袋

3. 使用裝有高效能過濾器(HEPA filter)的空氣清新機減低在空氣中漂浮的致敏原

4. 避免使用地氈或接觸毛公仔

眼睛過敏的其他護理方法：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

1. 假如大家需要在塵土飛揚的環境逗留，可以用護目眼罩以阻隔致敏原

2. 若要清潔眼睛，可以用生理鹽水或經過煮沸的溫開水。未經煮沸的水喉水有機會帶有細菌或阿米巴變形蟲，引致角膜潰瘍等嚴重併發症

3. 如果眼睛因為過敏出現紅腫痕癢，可以用凍毛巾敷眼以紓緩症狀。切記不要揉眼睛，以免刺激肥大細胞釋放更多組織胺，從而加劇敏感反應。

按病情處方藥物治療：

1. 抗組織胺（anti-histamine）

分別有眼藥水和口服配方，能快速紓緩痕癢症狀。有部份口服抗組織胺可能會令人昏昏欲睡，但倘若眼睛痕癢影響睡眠質素，此類藥物就更加適合應用。

2. 肥大細胞穩定劑（mast cell stabilizer）

一般為眼藥水配方，能減少肥大細胞釋放組織胺。此類藥物不能即時止痕，但持續使用卻能長時間穩定敏感情況。

3. 消炎藥物

當敏感情況嚴重，造成發炎，便可能需要用消炎藥物療程，例如類固醇等等。注意要依照眼科醫生指示，並定期量度眼壓及接受眼部檢查，方能安全使用。

希望處理眼睛過敏的小貼士可幫助大家安心留家抗疫！但謹記，由於引致眼紅的原因眾多，如有眼睛不適，還是建議大家要盡快找眼科醫生診治。

眼科專科鍾震宇醫生（撰稿人授權提供）

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