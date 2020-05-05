【養生穴位】抑鬱失眠便秘高血壓？10大手穴改善17種常見都市病

失眠、焦慮、抑鬱、便秘、鼻敏感、牙肉腫痛及手腳冰冷等的身心問題很常見，除了服食藥物外，你有否試過按壓這些穴位改善健康小問題？10個手部穴位，只需幾分鐘便完成！

根據醫砭線上醫書，穴位是經絡上的樞紐，適當的刺激某穴位可提升或降低某段經絡的活性。藉由刺激適當的穴位可將不平衡的經絡網路及所連繫的臟腑機能拉回平衡狀態，人體的資訊、能量、物質之調度即能恢復常態，從而恢復健康。本文綜合了10個手部穴位，一同學習方便又簡單的養生方法，改善健康！

（matheusferrero/unsplash）

1. 內關穴：失眠

大家有否試過在床上輾轉反側，不論如何努力，始終睡不著？失眠是一個十分常見的都市病，據世界衞生組織數據顯示，10個香港人中，便有4個人失眠。

失眠除了傷皮膚，變得易出暗瘡、色素沉外，更會傷肝，想「好覺好瞓」可試試按壓內關穴！

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除了穴位外，睡前食療亦有助入睡：（按圖）

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2. 少海穴：焦慮、抑鬱

世界衛生組織的資料顯示，全球抑鬱症患者超過一億人。估計到了2020年，抑鬱症會成為全球疾病排行榜的第二位，發病率僅次於心臟病。據智友站，本港已有超過30萬人患上抑鬱症。

加上新冠肺炎疫情令人心惶惶，更對疫情感到焦慮不安，擔心沒有足夠口罩和消毒用品，更可能會令人產生焦慮情緒或會產生身體上的不適。

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了解更多焦慮症：（按圖）

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了解更多抑鬱症：（按圖）

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3. 曲池穴：手部濕疹（主婦手）

新冠肺炎持續蔓延，要防疫當然要勤洗手，但頻繁洗手和使用酒精搓手液有機會導致手部濕疹，又稱「主婦手」，使雙手變得又乾又紅。

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4. 魚際穴：便秘

便秘問題困擾不少人，令人肚谷谷，瘋狂食蕉也無法排便？不如按魚際穴，有助促進腸胃蠕動！

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透過糞便了解你的腸道狀況：（按圖）

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5. 合谷穴：眼乾、鼻敏感、牙肉腫痛

熱氣的食物香口得多，但吃太多熱氣食物和捱夜可能會令人牙肉腫痛，合谷穴有助紓緩牙肉腫痛問題。合谷穴還可改善眼乾問題和鼻敏感，香港不少人有鼻敏感問題，且經常看電話和電腦屏幕，特別盛夏吹冷氣，眼睛鬼特別乾澀。

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6. 列缺穴：改善頭痛、頸痛、通鼻塞、止咳

壓力大、吹風、感冒、牙痛等都可能會令人「頭赤赤」。頭痛十分普遍，幾乎每個人也曾經歷過頭痛的苦楚，列缺穴有助改善頭痛，甚至頸痛、幫助通鼻塞和止咳。

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7. 陽池：手腕痛、手腳冰冷

為什麼有些人在夏天也會手腳怕冷、怕凍？手腳冰冷成因眾多，主要因陰陽氣不順接。普遍會認爲手腳冰冷必定因氣血虛弱而致，但原來未必一定是虛證才會導致手腳冰冷。從中醫學角度看，身體出現虛證或實證均可導致手腳冰冷，當中虛證包括腎的陽氣不足或血寒，而實證可涵蓋感冒、陽氣鬱於體內、痰多等。

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8. 神門穴：高血壓

高血壓，在香港亦十分普遍的慢性病之一，根據衛生署在2014/15年度進行的健康調查數據，15歲至84歲的人口中有近三成患高血壓，尤其65歲以上人士患高血壓的比例更超過六成！

怎樣才算高血壓？

不少高血壓患者不會有明顯病徵，評估血壓水平只能靠血壓度數。以成年人來說，高血壓的標準如下：

高血壓：收縮壓持續高於140 mmHg（毫米水銀柱）或舒張壓持續高於90 mmHg

前期高血壓：收縮壓持續處於120-139 mmHg或舒張壓持續高於80-90 mmHg

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更多有關降血壓的方法（按圖）：

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9. 腕骨穴：糖尿病

糖尿病是常見的慢性病，患者需好好控制血糖，以減慢血管退化，避免因大小血管的損傷而引發出併發症。除了控制飲食外，按摩穴位也是一種有助控制血糖的方法。

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10. 偏歷穴：預防中風

根據衛生署，香港每年平均都有三千多人因腦血管病死亡，是港人的第四號殺手，而中風（Stroke）就是最常見的腦血管病。近年數字也顯示中風有年輕化的趨勢，不是長者的專有疾病，絕不能忽視。

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