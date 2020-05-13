【爆肺】戴口罩跑步26歲男爆肺險死！小心出現3大病徵高瘦最危險

新冠肺炎疫情下，健身室及運動設施重開，戴口罩做運動竟有危機！日前（11日）內地一名26歲男子，戴口罩跑步逾4公里後，胸口出現劇痛並呼吸困難，送院檢查後發現他「爆肺」，幸及時求醫，否則有生命危險。 方大同、謝安琪等不少明星都曾「爆肺」，「爆肺」究竟是什麼？呼吸系統科專科醫生廖頌雅指「爆肺」學名為氣胸，當中高高瘦瘦、手長腳長的人要小心！不如看看日常有什麼活動會引致氣胸。 撰文：呼吸系統科專科廖頌雅醫生

武漢中心醫院胸外科主任陳寶鈞指，戴口罩運動會導致通氣阻力明顯增加，通氣量（每分鐘吸入或呼出的空氣量）下降，造成呼吸不暢。同時因氧氣攝入不足，導致心肺負擔加重造成損傷，嚴重者更可能猝死，所以，戴口罩時切勿進行劇烈運動。

戴口罩時切勿進行劇烈運動！（slelham/unsplash）

「爆肺」容易令人以為是肺部裂開，正確學名實為氣胸（Pneumothorax），即有空氣進入胸腔膜，這個位置是應該密閉的，當肺部內層或外層胸膜穿破，令空氣積存在胸腔膜引致膨脹並壓迫肺部，導致肺部像被大石壓住。

爆肺3大病徵：

1. 呼吸困難

2. 出現呼吸急促

3. 胸痛

高挑瘦削易爆肺？

為什麼臨床大部分「爆肺」患者都是身形高挑瘦削人士？目前未有明確病因，但有臨床研究指他們可能因肺部拉長而變薄，導致胸膜容易破裂，這群人的肺胸膜與肺部之間，有較多氣泡膜，穿破的話空氣便有機會進入胸腔膜。

出現爆肺的主要原因：「原發性」和「創傷性」

了解「原發性」和「創傷性」：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

1. 原發性：多發生在健康的肺部

爆肺分「原發性」和「創傷性」兩大類。在原發性方面，多發生在高瘦的年輕男性，並常見於做運動、搬重物時出現，亦有部分人在睡覺或看電視等的靜態活動時爆肺。

病徵或不明顯

原發性「爆肺」有機會極不明顯，輕微爆肺初期可以全無病徵，有些患者只會誤以為是拉傷肌肉，甚至忽然用氣量大增如追巴士時，病徵才會湧現，情況十分危險。因為當肺部無法正常延展的話，有可能阻礙流經肺部的心血管，影響全身血液供應，患者有機會休克甚至死亡。

2. 創傷性：多發生在肺病人士、意外

至於「創傷性」則通常由於意外，例如撞斷肋骨插穿胸膜，或本身有肺氣腫、肺癌等長期病患者，肺功能較弱，胸膜亦較容易穿破。

「爆肺」需馬上入院處理

爆肺屬於急症一種，需要馬上入院處理，醫生會先為病人進行 X 光檢查，判斷病情對肺部正常運作的影響有多大，嚴重個案需要用針刺或接受導管引流技術，把積存在胸腔膜的氣體抽走。

日常注意事項

氣胸暫未有預防的方法，但氣胸有機會復發，所以日常生活中要特別注意：（按圖）

+ 3 + 2

- 別吸煙

- 治療後1個月盡量不要搭飛機，突然進入高速或低氣壓環境可能誘發氣胸

- 治療後3個月內不要做激烈運動、唱歌、不要提10公斤以上重物，避免做壓力驟變的活動如吹奏樂器、高空彈跳、跳傘、潛水等

- 充足睡眠

- 定期約見醫生

香港港安醫院—荃灣 呼吸系統科專科廖頌雅醫生（01製圖）

相關文章：【武漢肺炎】健肺補氣輕鬆防疫5招 在家吹波學呼吸！附湯水食療

【武漢肺炎】健肺補氣輕鬆防疫5招 在家吹波學呼吸！附湯水食療（01製圖）