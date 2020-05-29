【內褲】陰道炎念珠菌感染與底褲有關？燙曬殺菌半年換新6大須知

內褲，與我們「妹妹」每天都有「親密接觸」，即使可以循環再用，其實都有其壽命，否則細菌容易依附在內褲上，有機會感染念珠菌、陰道炎或尿道炎，得不償失。除了要定期更新外，其實在選購和清洗方面，也有需要注意的地方。究竟大家應如何護理內褲，才能確保陰道健康呢？

內褲不乾淨有機會導致感染念珠菌、陰道炎，甚至尿道炎。（Unsplash/Andreea Popa）

內褲惹的病？

女性陰道每日會有分泌物流出，這些分泌物含豐富蛋白質，是細菌培養的良好基地。如果內褲沒有每天更換，或清洗乾淨，就會成為一個病原庫，並可能導致以下的疾病：

念珠菌感染

念珠菌感染是由一種名為「白色念珠菌」（Candida albicans，簡稱念珠菌）的真菌在陰道過度增生引起感染所致。在正常情況下，女性的陰道存有少量念珠菌，但當陰道的酸鹼度或荷爾蒙有所轉變時（如身體抵抗力下降、衛生情況不理想等），念珠菌的數量便會增多，令婦女受到感染。

誘發念珠菌感染的因素包括：

- 使用抗生素 - 懷孕中的婦女 - 患上糖尿病 - 患上免疫系統疾病或免疫能力降低的人士，如:感染愛滋病毒(HIV)

以上人士更應特別注意個人衛生，預防感染。自己如何知道感染念珠菌？（按圖了解）：

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陰道炎

陰道炎是一種常見的婦科病，任何年齡的女性都有機會感染，約有三分之一的婦女會患上。陰道炎主要是由細菌引起，當中大多是由念珠菌及滴蟲，它會令陰道及陰道分泌物出現異常情況。內褲不乾淨、有分泌物，會容易滋生細菌，引起陰道炎。常見症狀包括：

- 白帶流量突然增加 - 白帶轉為黃、綠色、帶臭，甚至帶血 - 外陰痕癢、疼痛、紅腫 - 小便時有灼痛的感覺

白帶如何反映陰道狀況？（按圖）

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尿道炎

尿道炎泛指泌尿道感染，即人體泌尿道受微生物如細菌或寄生蟲等感染而出現的炎症。就着感染位置和程度的不同，尿道炎造成的症狀也會有分別，可協助我們分辨感染的部位（按圖）：

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經常穿緊身褲會令陰道處於過於潮濕、悶熱的環境，容易滋生細菌，一旦陰部受細菌感染，泌尿道感染的風險也會增加。

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內褲選擇及清洗要注意？

要預防念珠菌感染或陰道炎，就要保持私處乾淨透氣，其中一個重要關鍵，便是每日穿著的內褲。市面上的內褲款式、質料都有十分多選擇，這些因素會影響陰道健康嗎？平日個人護理又有什麼需要注意？（按圖）：

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1）應選擇什麼質料內褲？

婦產科醫生方秀儀建議，穿著棉質、鬆身、透氣的內褲，不要選擇不吸汗的人造纖維，這樣可減少念珠菌感染及陰道炎。

2）內褲款式會影響健康？

丁字褲多數比較緊身、不太透氣，所以不建議穿著。至於高腰、低腰的設計，就應該不會造成太大影響。不過方醫生就不建議大家穿著緊身褲，因為不透氣，容易「焗住」濕氣，滋生細菌及念珠菌。

3）幾耐需要更換新內褲？

建議最少每6個月，就更換新的內褲。因為內褲穿久了下體會有分泌物累積，就算每天清洗，還是難保完全沒有污物或清潔劑殘留，長期下來會潛藏細菌。如果內褲已變形、變色、失去彈性，也應該更換。

4）清洗內褲有什麼方法？

一般細菌都能用普通洗衣液清除，在通風處晾曬即可，乾燥就是最佳消毒方法。使用肥皂或洗手液清洗內褲也可接受，也可於洗衣過程中添加消毒劑或內衣專用清潔劑，來幫助洗去污漬。

清洗內褲後，一定要徹底晾乾。(Unsplash／Patrick Kool)

方醫生指不一定要手洗，手洗容易將洗衣液殘留內褲上，刺激皮膚，甚至沒把水分擰乾，容易滋生細菌；反觀洗衣機能將水分扭乾，避免濕氣聚積於內褲中。如遇沒有太陽的日子或家中未能受陽光照射，可以以乾衣機或熨斗弄乾，也有殺菌作用。

此外，不一定要用熱水清洗，最緊要用洗衣液洗乾淨。而本身皮膚容易過敏或是有濕疹者，建議不要使用柔順劑。如果有洗衣液、柔順劑等殘留在內褲上，有機會引起皮膚過敏、減低皮膚及陰道的天然保護屏障。不過最重要的是洗乾淨後，要徹底晾乾！

5）可每天使用護墊嗎？

陰部是否健康，保持清爽乾淨是很重要的，即使護墊多麼薄也好，底部的一層塑膠導致透氣度差，會提高陰部的濕度和溫度，為細菌和真菌提供了極佳的生長環境。所以不建議每天使用護墊，有需要才使用。

婦科醫生不建議每天使用護墊。（Unsplash/ Annika Gordon）

另外，不管護墊是否污糟或沾上污漬，每三至四小時就要換一次，否則定成為細菌滋生的溫床。

6）使用紙內褲有什麼要注意？

紙內褲多於旅行時使用，因為是一次性、免洗，的確較為乾淨，但多數沒有棉質內褲舒適。而且建議要每天棄置及更換，否則陰道分泌物黏在紙內褲上也容易產生陰道炎。

婦產科醫生方秀儀（照片由受訪者提供）

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