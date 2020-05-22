【體質】暗瘡濕疹面黃皮膚乾　5種體質易有皮膚病飲咩湯最好？

體質好，皮膚才會好？有些人不護膚，皮膚也白裡透紅；有些人勤敷面膜，卻仍覺皮膚乾燥，或者暗瘡、痊瘡長不停。在中醫角度，全身上下的症狀都和體質息息相關，皮膚也不例外，很多皮膚病其實是由於內在體質出問題，以致擦什麼都難以好轉！到底哪種體質最易出現皮膚問題？又有什麼相應的調理方法？ 撰文：註冊中醫師朱健聰

體質與皮膚病的關係早於《黃帝內經》已有出現，如《靈樞—經脈》篇中有「虛則生疣」的說法，即臨床上，病毒性疣的產生和抵抗力下降的體質有關。

踏入春夏季，香港天氣潮濕悶熱，容易引發各種皮膚問題。在中醫角度，皮膚問題的根源，是人體五臟六腑功能失調，而體質正正反映我們每個人身體氣血陰陽的狀況。因此與皮膚病的發病和轉變、預防等方面有重要的關係。

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先了解一下自己是哪種體質？（按圖）

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五類體質易有皮膚病

由此可見，日常生活中很多疾病（包括皮膚病）的發生，都是體質和病因相互作用的結果，而不同的體質誘發的皮膚問題也不一樣。中醫常用的九大體質中，常見易出現皮膚病的體質包括陰虛體質、濕熱體質、痰濕體質、氣鬱體質和過敏體質。以下就來看看不同體質的特性和皮膚病的發作有何關係！

一. 陰虛體質

陰虛體質會有什麼皮膚問題？（按圖）

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此體質常因平時心情煩躁、長期熬夜或房事不節、過服溫燥食物，導致身體陰血耗損，虛則生燥，繼而令肌膚失養而成皮膚病，一般皮膚會偏乾，而且易生皺紋。

常見皮膚病：銀屑病、紅斑狼瘡、慢性濕疹、皮膚瘙癢症

沙參麥冬玉竹瘦肉湯

功效：養陰生津、清養肺胃

材料：豬肉250克、沙參20克、麥冬15克、玉竹15克、雪梨1至2個、無花果1至2個

製法：

1.將材料洗乾淨，雪梨去心，豬肉切好備用，沙參、麥冬、玉竹、無花果洗乾淨備用；

2.將所有材料放入煲內，再加入適量清水

3.大火煮沸後，再轉慢火煲1.5至2小時

4.加入調味品即可飲用

二. 濕熱體質

濕熱體質會有什麼皮膚問題？（按圖）

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此體質常因平時飲食不節，如喜食煎炸油膩食物、喝凍飲、煙酒過度等，導致脾胃功能受損，無法有效化濕，水濕內停，然後濕鬱化熱，濕熱再循經絡發於肌表，一般平時會面油偏多、頭髮也容易出油，易生暗瘡粉刺。

常見皮膚病：暗瘡、香港腳、疔瘡（毛囊炎）等

粉葛鯪魚赤小豆湯

功效：清熱下火、祛濕潤燥

材料：粉葛600克、鯪魚1條、赤小豆 80克、扁豆60克、瘦肉200克、果皮1/2角、8碗水

製法：

1.粉葛去皮，切件；赤小豆及扁豆沖洗，果皮去囊，備用；鯪魚去鱗及內臟，沖洗及抹乾；

2.燒熱鑊，加油2湯匙，將鯪魚兩面煎香，然後放入煲湯袋內

3.將清水注入鍋內，煮沸後加入所有材料

4.大火煲滾後，改用慢火煲2小時

5.加入適量幼鹽調味即可飲用

三. 痰濕體質

痰濕體質會有什麼皮膚問題？（按圖）

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此體質常見因平時愛吃甜食和肥膩食物，飲食不節導致脾胃功能受損，停滯體內的水濕阻礙到氣血運行，甚至進而損害到五臟六腑，再反映在皮膚上，一般會常覺面部油膩，出汗多而黏膩，面色淡黃，眼皮常覺浮腫。

易患皮膚病：皮脂溢出症（即皮脂過度排出）、濕疹、瘰疬等

雲苓白朮南芪湯

功效：化痰祛濕、養肺健脾

材料：雲苓12克、白朮12克、南芪（五指毛桃）30克、生熟薏米各10克、陳皮少許、紅棗1至2粒、豬肉200克

製法：

1.雲苓、白朮、南芪、生熟薏米洗乾淨備用，紅棗去核洗淨備用，豬肉切件洗乾淨備用

2.將材料放入鍋內，加入8碗水

3.大火煮沸後，再轉慢火煲2小時

4.加入適量調味即可

四. 氣鬱體質

氣鬱體質會有什麼皮膚問題？（按圖）

+ 4 + 3 + 2

此體質多因長期生活中憂愁、鬱悶、思慮過多，心事難以化解，令體內的氣結成一團，難以宣洩，導致體內肝氣不舒，鬱而化火，影響脾胃功能，濕氣內生，濕和鬱熱互相結合，就會影響皮膚，常見膚色會較暗，欠缺光澤、血色，尤其臉色呈會暗黃或蠟黃。

易患皮膚病：帶狀皰疹（俗稱生蛇）、痤瘡、酒渣鼻（即玫瑰痤瘡）

疏肝解鬱茶

功效：疏肝、理氣、解鬱

材料：玫瑰花6克、合歡花4克、菊花6克

製法：

1.將所有材料放入煲中

2.加入250毫升清水

3.煮沸後熄火，再焗泡15分鐘即可

五. 過敏體質

過敏體質會有什麼皮膚問題？（按圖）

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此體質主要是由於稟賦不同，身體較易因為不同外在因素而產生過敏反應，平常皮膚很易一抓就紅，並留下抓痕，且常見會對食物、氣味、花粉、塵螨、化學品藥物等敏感，因此導致各種皮膚病。

易患皮膚病：蕁麻疹、皮膚過敏導致紫紅色瘀斑、脫屑甚至濕疹

玉屏風茶

功效：疏風固表、增強免疫力

材料：黃芪15克、白朮10克、防風6克、淮山15克、紅棗3粒（去核）

製法：

1.將所有材料放入煲中，加入適量清水

2.大火煮後轉細火，再煲30至40分鐘，即可飲用

如果經常出現皮膚問題，想盡辦法都解決不到，可嘗試先認識了解自己的體質情況和皮膚病之間的關係，針對自己不同的體質進行調理。當然，如果病情嚴重，仍需向中醫師求助。

註冊中醫師朱健聰（撰稿人授權提供）

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