【偏頭痛】腰背痛因一直都行錯！步姿錯有特徵點行至啱？

偏頭痛、腰背痠成因是什麼？竟然與行路姿勢不對有關？原來走路的步姿也能反映出你的健康問題！台灣TVBS頻道《健康2.0》其中一集的醫生分享案例，指步姿不對會引起偏頭痛，花幾分鐘檢測你行路的姿態是否正確，學習如何正確走路吧！

人人也懂得行路，看似十分簡單，但其實大有學問。台灣TVBS頻道《健康2.0》當中一集講解行路姿勢，偏頭痛、腰背痠痛是因步姿不正確。台灣基隆長瘐外科副教授江坤俊指，有病人因走路姿勢不正確，盆骨歪導致腰椎不正，造成偏頭痛和腰背痠痛。

由於不正確的步姿，會令足弓過度塌陷，帶動膝關節過度旋轉和磨損，讓關節退化，有機會導致長期膝蓋關節痛。

走路看似十分簡單，但其實大有學問！（bantersnaps/unsplash）

透過不正確步姿得知你的健康問題，在家脫鞋檢測你的步姿是否正確！

定點檢測

1. 膝蓋前側

膝蓋前側有一塊肉凸出、有一些摺痕，代表你行路時膝蓋過度伸直，膝蓋長期過度挺直後，膝關節反摺，就自然有紋路在膝前。

2. 膝蓋後方

行路時膝蓋過度伸直，膝蓋長期過度挺直，導致膝蓋後方也有一塊肉凸出。

3. 側面

腰比膝蓋更前，盆骨、頭部無法形成一直線。

腰比膝蓋更前，盆骨、頭部無法形成一直線的話，你要改善步姿了！（台灣TVBS頻道《健康2.0》截圖）

走動檢測

1. 不正確：鎖死的步態

步行時，「掂地」的腳受到身體的重力壓上去時，會有過度挺直的現象，關節會很大力往後頂。雖然這種步姿不會令人感到不適，但慢慢累積會損害關節。

表現：1. 站直時會腰痠

2. 膝蓋微彎：較舒服

正確步姿應為：

1. 患者要微微降低1至2厘米，膝蓋微彎收腹，讓肌肉能參與步態的過程

因走路挺得太直時，膝蓋鎖死了，所有的肌肉都被卡住，不能好好出力

2. 不要頂直腹蓋

注：抬頭挺胸，一定要收小腹，否則會造成腰椎過度前凸，可能會有慢性腰痛

2. 不正確：懶人走路法 —— 拖住行

後腿的肌健太緊時，腳無法跨出去，行路拖著腳走，足跟會磨損得很快，從鞋的後外側會看到磨損得比一般快，而腳往後推的動作太少，可導致臂部肌肉萎縮。

現代人腳趾頭離地動作做太少，如果內在肌力量不夠時，行路會往內，會造成扁平足。

正確步態周期：腳跟>腳掌>腳趾>往前推

正確步態週期（台灣TVBS頻道《健康2.0》截圖）

1. 右腳腳跟踩下去

2. 左腳往前行

3. 左腳腳跟到地，腳趾頭離地

4. 右腳腳跟離地，腳趾頭踮地，屁股用力，往前行

3. 不正確：瑪麗蓮夢露行走法

扭腰擺臀，代表臀部的肌肉沒力，因單腳站姿時，外側和臀部的肌肉要出力，如果臀部肌肉發力不當或力氣不足，對側的盆骨就會掉下來，屁股會晃一下，對髖關節或膝關節磨損大。

同時，有些單側中風的患者正是臀部無法出力，就會有擺向一邊的問題。

矯正有法！

走路重力不均導致內偏：單腳站，踮腳尖

1. 一隻腳單腳站，另一隻腳提起

2. 站立的那隻腳同時踮腳尖

如果有困難，代表內側肌群力量較差。

訓練內在肌控制：改善功能性扁平足

功能性扁平足人士，平日的足弓正常無異，但行路足弓就塌。

1. 放硬幣在地

2. 大拇趾的拇趾球踩到硬幣

3. 踩到後，將硬幣往回拉

healthline亦提出５大改善步姿貼士，可降低受傷風險、減輕肌肉酸痛和疲勞、減少關節，肌肉和韌帶的磨損等等。

+ 9 + 8 + 7

（資料來源：《健康2.0》、healthline）

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