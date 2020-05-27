【心臟病】Bob塞3血管唔識驚！40歲以下通波仔4原因背痛都係症狀

心臟病，年輕都會中招？年僅40歲的藝人林盛斌（Bob）兩年前曾出現胸悶、呼吸困難等心臟病發跡象，其後入院接受「通波仔」手術，可見心臟病並非長者專利！心臟病很多時事先沒明顯症狀，一旦發作或有致命風險，那到底心臟病發有何先兆？年輕人患上心臟病常見有什麼原因？

曾因心臟病而接受「通波仔」手術的林盛斌（Bob）為香港復康會拍片，分享兩年前接受心臟手術的經歷。當時只有38歲的他被診斷出心臟三條血管有阻塞，其中一條更是完全阻塞，他一度「未識驚」，打算先完成手頭上的工作，幸得醫生警告他或隨時有生命危險，並安排馬上入院做手術。

Bob為香港復康會拍攝的片段：

心臟病發最初僅心口翳、呼吸困難？

在片段中，Bob回顧當時最先察覺不適的情況：「我記得當時心口翳住翳住，好像被重東西壓着，呼吸有點困難，膊頭、背脊甚至牙骱都痹到痛。」除了胸口翳住外，其他症狀好像與心臟無關，但其實都是心臟病發（即心肌梗塞）常見的先兆！

說起心肌梗塞，很多人都以為一定會胸悶、胸痛等，事實上那只是「急性梗塞」的情況，即是血管中的斑塊突然剝落導致血栓時才會出現的，一半的心肌梗塞情況都是血管慢慢堵塞所致，因此會出現以下症狀，而且常見持續5分鐘以上（按圖）：

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．胸口正中心疼痛，或是不舒服 ．手臂、左肩膀、左手肘、下巴、背部任何一個地方疼痛或不適 ．呼吸變得短促 ．噁心想吐 ．頭昏腦脹或意識不清 ．冒冷汗 ．臉色變得蒼白

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到底心臟三條血管出現阻塞其實有多嚴重？心臟的血液主要通過冠狀動脈供應，而其中三條主要血管就是左心的左前降支、左迴旋支以及右心的右冠狀動脈，當這些主要的血管阻塞，有機會令心臟肌肉壞死。

了解更多關於心臟供血及冠狀動脈（按圖）：

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主要血管七成阻塞已應通波仔

心臟科專科醫生陳麒尹就表示，一般來說，這三條血管中任何一條出現七成以上阻塞，或從血流量角度看心臟已出現缺血的情況，都已經建議接受「通波仔」手術，所以Bob當時的情況其實已頗危急！

了解更多關於通波仔（按圖）：

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40歲以下通波仔個案增

很多人以為年輕的心臟「差極有譜」，但陳醫生指出，雖然未有很準確的統計，不過近年需通波仔的年輕病人（40歲以下）的確有增多的趨勢，撇除先天原因如患有一型糖尿病及遺傳性高膽固醇，受後天生活習慣影響的病人也為數不少，他們常見都有以下特徵：

．吸煙 ．濫藥 ．不良飲食習慣，如進食大量紅肉、海產、加工食品等 ．超重，甚至肥胖

及時通波仔救回Bob一命，但陳醫生提醒，通波仔並不是一勞永逸的手術，不但血管的其他部位、其他血管可以出現阻塞，曾接受手術的部分也有再次阻塞的可能，如果不加緊關注心臟健康及改善生活習慣，病魔有機會再次找上門。

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你的心年輕嗎？（01製圖）