【月經遲來】量少遲來會致不孕卵巢早衰　4病因先學衛生巾估算法

月經常常遲來、四季經，是女性常遇到的問題。月經延遲屬於中醫婦科「月經不調」的範疇，常伴有經量過少，甚至發展成「閉經」。究竟有什麼原因令月經姍姍來遲？以食療調理又是否可以改善？ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

求診的女士們，每當月經延遲沒有來都會非常緊張，本人大多會問該女士有否性生活而沒有採取避孕措施，如有避孕的，大多都會先排除懷孕的可能性。排除懷孕後，本人都會了解患者月經的周期。

（yrss/unsplash）

月經周期：24至32天

月經周期是由每次月經的來潮第一天，算至下次月經來潮的第一天。有些病人問道，她的月經周期是40天，算不算是月經後期（月經周期延後7天以上，甚至40、50日才來一次月經、連續兩個月經周期或以上）？這也算是月經後期，因正常的月經周期是24至32天（國際標準是28天）。

初潮後數月內，或更年期的停經，或懷孕婦女，不視為月經後期。月經後期屬於中醫婦科「月經不調」的範疇，常伴有經量過少，可能發展為閉經。屆時會要求患者同時進行現代醫學檢查，例如：盆腔超聲波等。臨床上，常見的是多囊卵巢綜合症、泌乳素過高、甲狀腺功能亢進和垂體微腺瘤等。

如何得知我的經量過少？（以日用衛生巾大概估算）

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經期不來應盡快治療

閉經一般是一個漸變的過程，以月經量少（卵巢功能儲備不足）、延後（7天或以上）、三個月甚至半年以上不來，逐漸導致閉經。因此，在這過程中應該及時治療，則可避免發生閉經。長期閉經的育齡期婦女則會引致不孕和卵巢早衰，如40歲以下的女性出現停經等。

病理性閉經分為原發性閉經和繼發性閉經。女子年滿18歲月經仍然不來稱為「原發性閉經」，一向有正常的月經，如月經不來半年稱為「繼發性閉經」。

4大主要病因

中醫認為「虛、熱、痰、氣」為4大主要病因。

虛：血虛

血虛——產後大出血、手術後出血所致

其他表現：（按圖）

+ 2

腎虛——房事過多、人工流產後

其他表現：（按圖）

+ 2

熱：血熱

性情急燥、心緒煩擾、無拘束地多吃魚腥和辛辣之品所致。

其他表現：（按圖）

+ 2

痰：痰濕

常見於身體肥胖的女士。

其他表現：（按圖）

氣：氣虛

過度疲累、大病之後、過度用腦、長期節食所致。

其他表現：（按圖）

壓力大、脾胃失調亦為成因

1. 為了控制體重，服用減肥藥物或是過度節食而導致內分泌失調，造成月經延後。

2. 壓力大會影響下視丘腦下垂體的功能，導致女性荷爾蒙失調和卵巢不能正常排卵，造成月經不來。

3. 脾胃失調：多因情志致病，情緒經常波動、過分擔憂、計劃各種各樣的事情則損傷心脾，令血沒有生化之源和運輸的功能，以致胃口減少。氣機鬱滯，耗傷氣血，令月經不來。

4. 久病後或流產手術後，瘀血未清缺乏調養等。

以上各種原因也會導致月經不來。

治療閉經時不能月經一來潮就馬上停止，否則就會前功盡廢。（freepik）

中醫藥調經可以調整月經的周期、經期和經量，達到治本調經的效果。治療時間往往是欲速則不達，有時需服食2至3個月經周期才能見效，治療閉經時，不能月經一來潮就馬上停止，否則就會前功盡廢。

中醫一般根據經期和非經期採取不同的治療方法，一般治療是中藥內服和針灸。透過針灸和中藥結合下，能調整下丘腦、垂體、卵巢的協調，調整內分泌，令月經能正常來潮。

大家亦可在家因應自身情況製作食療：

玫瑰花茶

龍眼肉紅棗茶

黨參淮山豬展湯

食療需根據體質食用，食前可向註冊中醫師查詢。

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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