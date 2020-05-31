【頭痛】女童風扇直吹一晚致面癱！7個不能直吹部位易頭痛腰痛

瞓覺吹風扇會死？雖然這是韓國的都市傳說，但其實不無道理！近年有些吹風扇致病的個案，如早年有內地女童因對正風扇睡覺而患上面癱。相信日常亦有人曾試過吹風吹得頭痛，感冒等，為什麼吹風會令人不適？吹風扇有什麼宜忌？

炎熱夏日少不免會開冷氣和風扇，手攜電風扇又再出動，吹風扇省電又涼爽，使人瞬間降溫。不過，如果將風扇直吹身體後果可以十分嚴重，吹之前要留意吹風扇的潛在危機！

2017年中國新聞網報道，寧波一名10歲女童睡覺時開風扇吹了一整晚，她一覺醒來後竟患上面癱，左眼無法閉合，嘴巴歪斜兼不停流口水。

吹風扇竟暗藏危機？（avasol/unsplash）

直吹風扇可背痛、關節痛

除了吹風扇入睡有機會引致面癱外，註冊中醫師邱穎琳指，這些身體部位不能被風扇直吹，可引起風寒入經絡，引發各種疾病及症狀。

直吹那些部位會引起不適？（按圖）

+ 4 + 3 + 2

頭是諸陽之會，是陽氣集中的地方，受寒後除了會影響頭部，也會影響整個身體陽氣。頭部易受寒是因為無衣服覆蓋，另外有些人洗頭後不吹乾，也會特別易有風邪入侵。

面上有2條經脈，面部被風長吹，身體虛弱者一旦受寒便很易引起血管痙攣，甚至面癱。

直吹身體不宜超過10分鐘

吹風扇需要「避風頭」，豈不是不能吹風扇？如果太熱想吹風扇也是人之常情，邱醫師建議大家可短時間直接吹，不宜超過10分鐘；如果你是身體較虛弱的人士，可將風扇吹向牆壁，令空氣流通。

不宜吹風扇的人士：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

風癲、頭痛人士別吹風

有風癩（蕁麻疹）、感冒、眩暈、頭痛，腹瀉和經痛的人士都不宜吹風扇，吹風扇後會令症狀加劇，甚至惡化，例如風疹吹風會擴大皮疹範圍，而且會愈吹愈痕癢。

另外，體虛，尤其氣虛的人要更小心，因為氣有衞外固表作用，可防止外邪入侵，如果氣虛 則風邪更易入侵。

氣虛表現：面色蒼白、呼吸短促、四肢乏力、頭暈、動則汗出、語聲低微等

成因：先天稟賦不足、或後天失養、或久病不痊癒、或勞傷過度、或肺脾腎等臟腑功能減退等所致

不建議淋浴、運動後吹風扇

下班或外出回家、運動、用暖水熱水淋浴後總想「下火」吹一會風扇，邱醫師回應，這些情況下不宜向身體直吹風扇。由於流汗後毛孔張開，風邪更易入體內經絡，所以最好將風扇吹向牆壁，先令體溫慢慢降低。

吹風扇貼士！

1. 強度：如果不直接吹身體，強度不拘，可按需要調教

2. 入睡吹風扇：最好蓋薄被以免受風吹，調校風扇自動搖擺

3. 與風扇保持約2米以上的距離

4. 吹風扇的時間不應過長，最好不超過一小時

熱氣、陰虛人士特別怕熱

為什麼有些吹風扇，開冷氣也覺得熱，同時很怕熱？邱醫師解釋，熱氣（例如濕熱，肺熱，胃熱等）或陰虛的人會特別怕熱。

陰虛表現：（按圖）

+ 8 + 7 + 6

成因：常因燥熱之邪外侵、過度食溫燥之品、憂思過度、房事不節、久病後引起臟腑功能失調

食用以下消暑湯水食療，便可以減少吹風扇：

冬瓜苡米湯

+ 2

老黃瓜苡仁湯

+ 3 + 2

註冊中醫師邱穎琳（受訪者授權提供）

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