【頭痛紓緩】10個自然方法減頭痛飲水都得！教你幾時冷敷、熱敷？

頭痛，幾乎人人都經歷過，但頭痛原因有千百種，壓力、腦部疾病、頸椎問題甚至鼻竇炎都可導致頭痛！不少人長期頭痛找不出成因，只能發作時就服止痛藥，但經常服藥對身體未必好，在尋找頭痛背後成因的同時，不妨試試服藥以外，能自然減輕頭痛的方法！

頭痛，是個很普遍的問題，而且成因很廣泛，可以是患了大病的警號，也可能只是一些小毛病，但很多時都找不出真正成因。對不少人來說，頭痛是一個只要忍受得住就會忍一忍、忍受不住就買盒止痛藥解決的問題，但原來除了忍和服藥，改善頭痛還有很多方法。

服藥或者有效，但對身體卻未必有益，以下為大家整理10個自然地緩解頭痛的方法，為長期頭痛的你，提供更多選擇（按圖）：

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1. 飲水

飲水便可減輕頭痛？原來人體缺水是造成頭痛的常見成因！

網站Healthline的報道指出，缺水不但影響人的專注力和導致易怒，還可以進一步加劇頭痛。報道引述一項2011年發表的研究發現，飲水可以在30分鐘至3小時內緩解大多數因缺水造成的頭痛，所以平日多飲水或攝取更多水分豐富的食物，對改善頭痛有一定幫助。

2. 冷敷

冷敷不止用來處理傷口，連頭痛都幫到手！Healthline的報道引述一項2013年的研究指，在頭部或頸部進行冷敷或冰敷，可以減慢神經傳導速度（nerve conduction）和令血管收縮，有助緩解出現在頭部的痛楚；一項2006年的研究更顯示，冷敷頭部對偏頭痛患者的效果非常顯著。

冷敷減頭痛方法

冷敷所需工具很簡單，只需一個防水袋、適量的冰及一條乾淨毛巾：先在防水袋裡放滿冰，用毛巾包裹着防水袋敷在後頸、頭部或太陽穴位置便可。

3. 暖敷

冷敷可以，暖敷又如何？不同於冷敷對偏頭痛特別有效，根據網站Medical News Today的報道，暖敷主要針對緊張性頭痛（tension headache），而這種頭痛常見會令人感到頭被緊箍着般，通常因頭部肌過於緊繃，而暖敷就可以幫助肌肉放鬆。

4. 減少頭部壓力

什麼是頭部壓力？網站WebMD指出，頭痛除了是由內在問題引起，也可以是由於外力施加壓力所致，常見的情況如戴了較緊帽子、頭箍甚至泳鏡，又或者綁了較緊的馬尾，因此除去了這些外在壓力，頭痛也有機會隨之消除或減輕。

5. 戒口

不少研究指出，部分頭痛的成因與食物不耐症（food intolerances，即某些食物的成分對身體產生的有害反應）有關，常見例子如下：

含酪胺酸的食物：可能會造成血管痙攣而引發頭痛，常見例子包括乳酪、芝士、朱古力、柑橘類食物、番茄等

含硝酸鹽或亞硝酸鹽的食物：這些食物對消化道、心血管功能有害，因而容易誘發頭痛，主要加工或醃製食品，如臘肉、鹹魚、香腸、火腿、煙肉等

味精：亦即麩胺酸鈉（Monosodium Glutamate），是一種人體會自然產生且重要的神經傳導物質，但攝取過多會使麩胺酸在神經突觸的濃度過量累積，引發頭痛

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因此，戒除這類食物就有機會減少頭痛。Healthline的報道也引述一項研究，讓偏頭痛患者進行為期12周的戒口飲食，發現自第4周開始，他們偏頭痛發作的次數的確有所減少。

香腸等加工或醃製食品是其中一種可能會引發頭痛的食物，少吃為妙！（unsplash／louishansel）

6. 使用精油

精油一向被指有不少療效，原來頭痛也是一種？Healthline的報道分別引述不同研究指出，特別是胡椒薄荷（Peppermint）和薰衣草（Lavender）精油對改善頭痛很有幫助：

胡椒薄荷精油：可在大陽穴使用，有助於減輕緊張性頭痛

薰衣草精油：在上唇使用或直按吸入，有助於減輕偏頭痛

7. 適量攝取咖啡因

Medical News Today的報道指出，攝入含咖啡因的飲料如咖啡、茶或汽水，對減輕頭也有幫助！報道引述一項2017年的研究指出，咖啡因傾向令血管放鬆，可以改善血液循環及減輕神經緊張，因此有助於緩解偏頭痛和緊張性頭痛的症狀。

不過，咖啡因是一種影響中樞神經系統的興奮劑，過量攝取有可能引起各種副作用，包括焦慮、消化，甚至失禁等問題，所以都需要節制飲用！

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8. 補充鎂質

鎂（Magnesium）有助於控制血糖和神經傳遞，是維持身體運作必需的微量元素，Healthline的報道就根據一項2012年的研究指出，缺乏鎂的人士比一般人更容易出現偏頭痛問題；而另外兩項研究則發現，每日補充600毫克的口服檸檬酸鎂（magnesium citrate，即一種有機鹽形式的鎂）有助減緩偏頭痛的發作頻率及嚴重程度。

但報道同時提醒，過量攝取鎂可引起消化問題如肚瀉，因此建議由少劑量開始。其實日常生活也有不少食物含豐富鎂，不妨多吃吃看（按圖）：

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9. 生薑

Healthline的報道指出，生薑（ginger root）含有多種有益成分，當中包括抗氧化劑和抗炎物質，可能是它有助減輕頭痛的關鍵？報道引述一項對100名偏頭痛患者進行的研究，發現生薑粉在減輕痛楚方面，效果和傳統用於治療偏頭痛的藥物舒馬曲坦（sumatriptan）不相伯仲！因此，不妨試試多吃生薑、薑茶及生薑粉等，以減輕頭痛不適。

10. 做運動

缺乏運動壞處多，頭痛都是其中一個！Healthline的報道引述一項涉及逾9萬人的大型研究顯示，低活動水平的人出現頭痛問題的風險明顯較高；同時，另一項發表於2011年的研究也發現，每周進行3次約40分鐘的健身單車運動，比起不少放鬆活動更能減少頭痛發作的頻繁。

提高活動水平的方法，簡單如多步行也是一個選擇，而且運動本身對身體非常有益，多做無妨，如果可以解決頭痛更是「一石多鳥」！

最後提提大家，頭痛有許多種，有些方法對某類頭痛起到作用，對另一類頭痛的效果卻可能未如理想，不能以偏概全，然而最有效解決頭痛的方法，莫過於找出成因對症下藥！同時，如果頭痛一直持續且劇烈，可能是某些疾病的警號，最好還是求醫檢查。

（資料來源：Healthline、Medical News Today、WebMD）

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