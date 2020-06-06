【眼袋】鬆黑現青筋3種眼袋看健康！黑豆杜仲南棗茶幫手去眼袋

黑眼圈、眼袋都十分擾人！捱夜、睡眠不足都是形成眼袋的元兇，但其實亦與脾虛、腎虛、肝鬱有關。想了解自己的身體狀況？不如先看看你的眼袋是瘀青、還是又鬆又腫？有什麼食療可以改善這3種不同的眼袋，或是預防貼士？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

中醫認為「有諸內形於外」，皮膚各種問題都是身體內在問題的警號。礙眼的眼袋除了是因為遺傳、休息不足引起之外，還和脾虛、腎虛、肝鬱有關。

眼袋除了因休息不足可致，體虛亦是成因之一！（mehrpouya/unsplash）

眼晴分為5輪

中醫將眼晴分為不同的「輪」，隸屬不同的臟腑。瞳孔為水輪，屬腎；眼珠為風輪，屬肝；內外眼角為血輪，屬心；眼白為氣輪，屬肺；上下眼瞼稱為肉輪，屬脾。

3種眼袋反映健康（按圖）

+ 6 + 5 + 4

1. 脾虛型眼袋：又鬆又腫

有些人的眼袋就像一個水袋般，顏色不是很深，卻特別大，而且有浮腫的感覺，在休息不足或喝了很多水時顯得更加明顯，這種一般屬於脾虛型眼袋。

眼袋是下眼瞼的肌肉皮膚鬆弛引致，因此問題和脾有關係。中醫認為脾主肌肉，亦主水分及營養代謝。脾虛的人士，水分代謝差，易形成水濕泛濫，積聚在「肉輪」中，就成為泡泡眼。同時，脾主肌肉，「肉輪」的肌肉鬆弛，也會形成鬆垂的眼袋。

脾虛的其他表現，如腸胃問題：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

愛生冷、食無定時造成脾虛

那為什麼會形成脾虛呢﹖愛吃生冷、暴飲暴食、食無定時、愛吃難消化或肥膩食物都有機會導致脾虛。

消脾虛型眼袋茶飲：白朮茯苓杞菊亮眼茶

2. 腎虛型眼袋：瘀瘀黑黑

眼袋按下去，多數是軟軟的，像按到了水的感覺，這是由於水濕堆積在下眼瞼引起的。除了脾外，中醫認為腎也是主水分代謝的。

如果腎虛的話，水液代謝不暢，也會引發水分堆積。腎虛型眼袋的特徵眼袋顏色比較深，有的人甚至是「瘀瘀黑黑」、腫脹下垂、極其沒有精神。

腎虛的其他表現：（按圖）

+ 3 + 2

過勞、熬夜導致腎虛

形成腎虛形眼袋的原因多數是過勞、熬夜、大病久病、年齡漸長引起的，因此有腎虛型黑眼圈的人，維持良好睡眠是十分重要的啊！

消腎虛型眼袋茶飲：黑豆杜仲南棗茶

3. 肝鬱型眼袋：青筋顯現

這種眼袋比較少見，眼袋下有微微的青筋顯現，情緒不佳壓力大時眼袋會更大。原因是中醫認為肝開竅於目，肝鬱者肝氣疏泄不利，氣滯即成血瘀，導致脈絡瘀青；「血不行則為水」，水液堆積於下眼瞼即成為眼袋。

肝鬱的其他表現：（按圖）

+ 2

焦慮、煩躁導致肝鬱

肝鬱的原因主要和壓力有關，不良情緒如抑鬱、焦慮、煩躁、發怒等都會導致肝鬱。

消肝鬱型眼袋茶飲：玫瑰薏仁紅棗茶

去眼袋 冷敷熱敷大不同

肝鬱：冷敷

脾虛、腎虛：熱敷

由於眼睛的皮膚薄，用毛巾沾熱水或冷水敷約5分鐘便可。

預防眼袋形成貼士：

1. 睡前不要飲太多水

2. 不要揉眼，化眼妝時不要用力拉扯眼皮部膚，卸妝動作要輕柔

3. 避免熬夜，保持充足睡眠

4. 不要吃得太鹹

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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