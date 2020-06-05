【茶包敷眼】對付黑眼圈眼袋眼挑針熱敷定冷敷？5種茶包功效不同

黑眼圈大、生眼挑針敷茶包可紓緩？都市人講求「快」，奶茶和咖啡都有即沖粉，茶亦不例外有茶包。飲茶後不要浪費茶包，皆因它還能幫助解決你的眼部小問題！

據《Medical News Today》報道，研究顯示，茶具治療作用，並降低患慢性疾病的風險。本文介紹茶包在眼睛上使用的好處，不同種類的茶有什麼好處。

茶包在眼睛上使用有益處？（replicantman/unsplash）

冷敷熱敷大不同！

熱敷：等待稍放涼；冷敷：先在雪櫃冷卻

+ 8 + 7 + 6

1. 減少黑眼圈

眼睛下方的血管擴張產生黑眼圈，而將冷卻的茶包放在眼晴上可幫助血管收縮。

2. 去眼袋去腫

冷卻的茶包可改善浮腫或輕度腫脹。

3. 紓緩眼紅

當眼睛表面下方的血管受到刺激時，眼睛會發紅，可將茶包放置眼上助減輕刺激感。

4. 緩和受輕傷的眼睛

如果眼睛受到球類，手肘或其他堅硬物體撞擊後，可嘗試將茶包壓在該部位15分鐘，有助減輕疼痛和腫脹。

5. 紓緩紅眼症（結膜炎）

當粘膜發炎和腫脹時，會出現紅眼症或結膜炎，冷卻的茶包可以幫助緩和乾燥感和炎症，值得注意，結膜炎時敷茶包應先諮詢醫生。

熱敷

1. 減少眼皮炎

眼皮炎是眼瞼表面和眼皮邊緣組織的一種慢性炎症，由細菌、頭皮屑或眼瞼油腺問題引起。

熱敷有助增加血液循環，緩解症狀及減低眼部不適，促炎症消散，同時亦可軟化及幫助排出油脂。因此，你可將暖茶包放在閉合的眼睛上至少1分鐘，有助使粘在睫毛上的瞼緣放鬆，預防油腺堵塞。

2. 消眼挑針（麥粒腫）

早期的眼挑可以熱敷治理，每天用暖的的茶包敷在閉合的眼晴上約10至15分鐘，每天2至3次，有助打開腺孔及溶化油脂，令積聚在內的物質或膿液自然釋放。

3. 消霰粒腫（俗稱眼瘡）

什麼是霰粒腫？根據醫院管理局資料，霰粒腫是由於眼瞼邊緣的油脂腺管被油脂堵塞致眼瞼皮下出現細小的腫粒，並出現慢性發炎。病人會感到眼瞼皮下出現圓形無痛的腫粒，如腫粒受細菌感染會變得紅腫和疼痛。

如你發現有現圓形無痛的腫粒狂眼瞼皮下，可將暖的茶包放置在眼瞼上10至15分鐘，每天4至6次，有助疏通阻塞的油脂腺管。

4. 緩解眼睛乾澀

都市人日夜對電腦手機，眨眼次數減少，淚液產生亦隨之減少。當眼睛沒有產生足夠的淚液時，或眼淚蒸發得太快時，就會出現乾眼症。

用眼過度感到乾澀時，不妨將暖的茶包放在眼睛上，可使淚腺不易被阻塞，而且增加局部血流並改善眼淚的質量。

不同類型的茶對眼睛的益處不同。（oriento/unsplash）

5種茶的功效

不同類型的茶對眼睛的益處不同。《Healthline》和《Medical News Today》分別羅列出各種類的茶針對不同情況：

1. 紅茶

+ 2

2. 綠茶

+ 2

3. 金盞花茶

4. 洋甘菊茶

5. 薰衣草茶

眼部使用茶包時務必小心，因眼睛及附近部位皮膚較薄，非常敏感！茶包敷眼注意須知：

1. 別選擇使用釘裝的茶包

2. 從茶包擠出液體，避免液體進入眼睛

3. 熱敷：等待稍微冷；冷敷：在雪櫃冷卻

4. 將茶袋放在閉合的眼睛上最多15分鐘

切勿在眼睛上使用過熱的茶袋，如有任何疼痛或刺激，請停止使用！如有不適應先諮詢醫生，勿胡亂使用。

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