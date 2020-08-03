準媽媽恐分娩大出血籲捐血救人！燒脂降血壓助防癌捐血5大好處

新冠肺炎肆虐，不少市民減少外出，加上已有2名捐血者及紅十字會職員確診新冠肺炎，血庫出現告急情況，令人憂慮。一位準媽媽得知有機會在生產時大量岀血後，在網上呼籲大家捐血！其實只要做好防疫措施，戴口罩及清潔消毒程序，也毋須太過恐慌。 捐血不僅救人，原來還可減肥降血壓兼減患癌症風險！看看以下的捐血好處及注意事項，或會對捐血這回事有更多了解！

有捐血者及香港紅十字會職員相繼確診新冠肺炎，疫情嚴峻同時令人對外出捐血卻步，血庫告急！有位準媽媽7月31日在FaceBook發帖文「求助：可以麻煩大家同埋身邊的朋友如果可以的話去捐個血嗎？」，表示醫生診斷她患嚴重胎盤前置，可能會在生產時大量岀血而有生命危險，因此她在網上呼籲，冀大家助人助己去捐血。

準媽媽在FaceBook呼籲大家捐血！（網上圖片）

捐血救人是一件值得欣賞的事，然而本港血庫近年屢傳「告急」消息，而且登入香港紅十字會輸血服務中心`的網站，也可查閱到所有血型的血庫存量為「極低」，只足夠4天或以下。

勿以善小而不為，其實市民每次捐一包全血，足夠救治3個或以上病人。還是怕痛或擔捐血捐體虛頭暈？不如看看捐血的好處再決定吧！

每次捐贈的一包全血可救治3個或以上病人、（luannhunt180/unsplash）

捐血可減肥？

捐血可以減肥燃燒卡路里？這說法聽似荒謬，但其實卻非沒有根據。

美國佛羅里達州衛生部為了鼓勵捐血，便於官方網站上列出捐血的好處，其中一項就是引用加洲大學聖地亞哥分校的一項研究，指每次捐血約470毫升，捐血者便可燃燒最多650卡路里，這即是約等如3杯12安士鮮奶咖啡的卡路里總和。

不過，無論是否有燒脂減肥效果，這也不是大家捐血的初心，要消耗幾百卡路里的方法很多，如少喝幾杯果汁、咖啡或每周做幾次運動也可達到效果。捐血是為了拯救生命，救助有需要的病人。同樣地，在身體狀況良好的情況下定期捐血，對自己健康亦有好處。

捐血還有什麼好處？

+ 9 + 8 + 7

1. 捐血可降血壓

《Medical News Today》引述一個於2015年發表的研究指，捐血可助降低血壓。在研究中，科學家對一年進行1至4次捐血的292位捐血者進行了血壓監測，發現當中約一半的人士是患有高血壓，而在整體而言，只要捐血次數愈來，改善血壓水平的表現便愈顯著。

除此之外，捐血亦能提升大眾檢測血壓的意識。其他專家指，由於捐血前必須量血壓，過程中令不少捐血者學會自行量血壓及閱讀血壓指數的知識。

2. 捐血助體內鐵質保持平衡

健康成年人的體內通常有約5克鐵，當捐出一個單位的血液時，便會損失約4分之1克的鐵，但可從食物中補充鐵。

調節鐵含量是一件好事，因為鐵含量過多可能對血管不利。美國疾病控制與預防中心（CDC）在2003年發表的一篇文章中指，血色病（又稱血色素沉著症）患者可將捐血作為一種治療選擇，因患者體內過量的鐵會沉積到人體不同器官中（例如肝臟和心臟），並影響器官功能，多捐血就是控制體肉鐵質數量在健康水平。

值得留意，捐血前應先諮詢醫生和輸血服務中心人員的建議，才決定應否捐血。

3. 捐血可降低患癌症風險

在《美國國家癌症研究所雜誌》上發表的一項研究，指研究追蹤了兩組男性長達4年半的時間，發現1年捐血數次的男性，罹患癌症的風險相對沒有捐血的男性較低。由於鐵與自由基與引發癌症有關，因此養成捐血習慣可降低體內的鐵含量，從而降低了患癌症的風險。

4. 捐血有益心血管健康

佛羅里達州衛生部網站引述《美國流行病學雜誌》刊登的一個研究顯示，每年捐一次血的男性，其心臟病發作的風險比沒捐血的男性低88%。

另一邊廂，2019年的荷蘭研究觀察接近16萬位捐血10年或更長時間的女性，數據發現定期捐血有助長期保護心血管。

5. 捐血等同是一次小型身體檢查

根據紅十字會輸血服務中心，捐血者在捐血前都要進行簡單的身體檢查和驗血，例如量血壓、體溫、脈搏及血紅素量，再將採集的血液拿去進行不同傳染病的檢驗測試，包括乙型肝炎 、丙型肝炎、愛滋病。

紅十字會輸血服務中心列出不同捐血細節，不妨多了解你是否適合捐血！

捐血條件

根據現時指引，您必須完全符合以下捐血基本條件:

1. 健康良好

2. 體重41公斤或以上（即90磅或以上）

3. 年齡介乎16至66歲生日當天（適用於首次捐血者）

捐血前會先評估健康，根據醫護人員意見決定能否進行捐血。

捐血密度

捐血者根據年齡及性別會有不同的捐血密度：（按圖）

捐血後出現不適

捐血後可能會出現暈眩、瘀腫等不適，一般會隨時間而消散。

捐血後須知：12小時內

+ 2

捐血後須知：加強攝取營養

1. 進食含豐富鐵質食物：（按圖）

+ 3 + 2

2. 豐富維他命C的食物，可加強鐵質吸收：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

3. 避免於進餐時飲用咖啡及茶

(資料來源：《Medical News Today》、佛羅里達州衛生部網站、紅十字會輸血服務中心)

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